利多加持 創意、M31權證點火

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美國幾家大型雲端業者Amazon、Google、微軟、Meta都想要增加自製研發晶片以適度降低對NVIDIA（輝達）的依賴，帶動台股IP矽智材產業創意（3443）、M31（6643）等營運看旺。

創意在第二季法說會曾透露目前無AI產品應用及下修財測的利空，使得股價從高檔重挫頗深，隨股價逐步落底後，創意9月合併營收繳出雙增佳績，股價擺脫先前利空，11日開盤不久隨即攻上漲停，12日再度走揚，上漲120元，收在1,695元。

創意9月合併營收23.25億元，月增2.3％、年增10.3％；第三季合併營收68.1億元，季增3.4％、年增12.3％；前三季合併營收199.26億元，年增24.9％。雖然創意第三季Turnkey表現不如預期，但會遞延在第四季認列。

外資認為，創意N5製程加密ASIC的專案與兩項N5NRE專案規格變更的貢獻，NRE營收大幅增加，預期創意第三季的毛利率、營益率優於預期。展望後市，預期2024年美國客戶的5奈米製程的AI ASIC收入將強勁增長，貢獻2024年第一季營收。

在M31部分，法人認為，M31的中長線產業趨勢正確，已經過長時間IP平台建置數量的累積及產品線完備，M31在歐、美、日、韓、中等一線車用IC大廠專案中已有多個Design-win案件，將貢獻權利金、授權金營收。

M31已導入16nm以下FinFET平台，在AI／HPC應用推升下，製程將往16nm以下快速發展，先進製程營收貢獻將有所提升，2024年可望發揮更大營運槓桿效果。