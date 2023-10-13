南亞科、華邦電 產業復甦可期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際記憶體大廠陸續減產，記憶體產業第四季有望供需平衡，市況逐漸改善，且DRAM業者受惠庫存去化，有助於議價能力提升，預料在2024年起終端需求復甦，將帶動新一波價格漲勢，南亞科（2408）、華邦電（2344）成長力道可期。

法人指出，觀察DRAM各產品線報價普遍止穩或反轉，DDR 48GB約1.5美元，本波反彈幅度約5.8％，而DDR 34GB約1.0美元，本波反彈幅度約5.2％，反應記憶體產業減產效果，對後市復甦抱持正向看法，預期第四季供需將轉向平衡，各產品線報價逐步上揚，2024年市況進入一波產業上升循環。

另在應用端方面，伺服器在企業雲端應用帶動AI運算及DDR5需求，有機會逐季改善。手機隨AI應用功能，促進換機意願，中國手機銷售有機會止跌回升。PC隨新機推出，帶動對DDR5及LPDDR5 需求。TV、IP CAM等消費性需求維持穩定成長，將有利南亞科營運表現。

華邦電9月營收67.66億元，月增5.32％、年減幅度收斂至7.96％，市場分析，除了手機及傳統伺服器外，其他應用已出現回溫跡象，公司減產幅度因此降至2成，以因應需求回升，Flash供給端穩定，邊緣AI記憶體2024年下半年亮相，增添成長力道。