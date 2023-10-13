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主動式台股基金 績效好會衝

隨消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情啟動，後市表現不看淡

觀察135檔國內股票型基金與45檔國內ETF基金績效，平均報酬率各為43.7％與19.9％，可見主動式表現略勝一籌。圖／本報資料照片
觀察135檔國內股票型基金與45檔國內ETF基金績效，平均報酬率各為43.7％與19.9％，可見主動式表現略勝一籌。圖／本報資料照片

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國內股票型基金與ETF基金今年來績效十強
國內股票型基金與ETF基金今年來績效十強

台股及美股將進入財報旺季，觀察135檔國內股票型基金與45檔國內ETF基金績效，平均報酬率各為43.7％與19.9％，可見主動式表現略勝一籌。投信法人表示，隨消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情啟動，建議布局國內股票型基金，掌握市場走升投資契機。

日盛上選基金研究團隊指出，近期受到美股重挫影響，台股再次拉回測試16,200點，然可見到盤面護盤力道提升，年底前市場流入資金可望持續獲挹注。而在雙十連假前台股明顯量縮下，目前台股技術線型結構偏向整理。

加權指數在權值股撐盤下強彈，化解市場對探底的風險。根據券商預估，明年AI伺服器出貨量將可見到強勁成長，訓練用AI伺服器出貨量明年成長率將可達200％至57.2萬台。而機殼、散熱以及遠端管理等亦將皆受惠AI大趨勢，ASP及毛利率表現將明顯提升。進入傳統電子旺季，預期AI概念股與半導體類股漲勢可望再度回溫。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪認為，各產業已歷經長時間庫存消化，庫存水位皆已恢復至健康水位，營運谷底將至，靜待終端需求回升，配合第四季傳統旺季來臨，台股行情仍可期待，可利用近期的大幅回檔逢低找買點。

台新投信量化投資部主管黃鈺民分析，就歷史經驗來看，第四季至明年第一季台股行情仍看好，主要基於歷史經驗美國總統任期第三年股市表現佳，且總統大選前一季股市不會太差。建議短線大幅回檔整理格局逢低分批布局，掌握後市的漲升行情，優先布局上半年獲利績優、後市成長性佳、具利基題材的中小型股。

群益長安基金經理人王耀龍強調，聯準會釋出明年降息次數將由四次減少為兩次，也干擾市場投資情緒，但鑒於AI長期大趨勢未變，加上升息循環也已接近尾聲，且市場也持續依據聯準會動向而調整預期，同時經濟面還具韌性，對於台股後市表現仍不看淡。

目前可持續關注AI server概念股、伺服器組裝、傳統伺服器、PCB、航太、軍工、綠能、重電、網通、電子紙、車用等相關類股。

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