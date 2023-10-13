美債波動大 短債抗震優選

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2020年來美國10年公債殖利率升降波段 短債與長債指數表現

近期美國公債殖利率不斷上揚、賣壓湧現，截至10月10日美國10年期公債殖利率達4.65％，創16年新高，若要布局債券，法人表示，先以短債切入，長債可慢慢分批投資。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維指出，在利率高原期可能延長、中性利率恐再提升之下，若債券存續期間過長，可能面臨較大利率風險，建議先鎖定短期債券，除可避免承擔過多利率風險，還可掌握短債殖利率優於長債的黃金期。

國泰US短期公債ETF經理人鍾郁婕認為，截至9月底，2年期美債殖利率上彈約19個基點至5.05％，10年期美債殖利率上彈約46個基本點至4.57％，30年期美債殖利率則上彈約49個基本點至4.70％。

在升息預期方面，根據最新的CME FedWatch升息機率表來看，11月會議維持利率不變的機率超過8成，顯示市場普遍認為5.25％～5.5％為本次循環終點，隨市場目前持續調整長期利率的預期，預估近期長天期利率波動將高於短天期。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽強調，現階段偏好短債配置，在殖利率倒掛環境下受惠，同時在利率仍有上行風險下可望降低利率波動影響。面對聯準會遲遲不降息，債券存續期間若過長，可能面臨較大利率風險。在這樣的背景下，法人優先建議投資人鎖定短期債券，一方面避免利率風險，另一方面，則是把握殖利率曲線回歸正常化之前的進場時機。

富蘭克林證券投顧說明，若統計2020年來的幾個殖利率升降期間波段，在殖利率上揚期間，短債表現明顯抗震，平均跌幅不到1.5％，僅為長債跌幅15％的1/10不到；但在殖利率下滑期間，長債明顯受惠，平均有1成左右漲幅，短債也仍能享有些微的表現機會。

就利率升降波動影響長短債表現觀之，若將時間拉長，等到殖利率下降時，長債報酬率遠高於短債。因此，長債可以慢慢逢低布局。