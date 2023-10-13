基本面優勢 科技非投等債聚光

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期待美國聯準會（Fed）激進升息即將收場，據芝商所FedWatch工具，預測Fed在11月會議將利率維持在5.25％～5.5％的機率升至近8成，升息進入尾聲，非投等債價格位處長期低檔區，有利列入投資部位，尤其科技非投資等級債券將有相對佳投資價值。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，今年美國有極大機率經濟呈現軟著陸，且通膨增長率逐漸減低，具有高殖利率和成長主題的科技非投資等級債券將有相對投資價值。因包括科技、媒體、寬頻網絡等產業，殖利率相較指數高，在產業基本面改善下，利差收斂幅度將會好於其他產業。

非投資級企業的財務狀況持續改善，槓桿率顯著下降，通膨壓力減緩也有利於降低成本，有助於降低信用風險，並提高非投資級債的吸引力。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民指出，經驗顯示美債殖利率波段高點，通常出現於最後升息前，並在降息前轉向下行趨勢，雖然短期美債仍受市場情緒而波動，但考量到目前美國實質利率已轉正、高利率環境對中小銀行存在經營壓力等，殖利率短期創高仍有機會回到下行區間，對於風險性債券如美國非投資等級債具有正面幫助。

目前美國非投資等級債殖利率已攀升至8％以上，相對高的殖利率對於抵禦下檔風險所有幫助，也提供適時布局的時點，且依過去經驗，每逢殖利率8％以上進場投資，不論持有一年、二年、三年報酬均可匹敵長期平均。短線美國風險性債券可能仍有波動，建議透過分散產業布局方式，包括非核心消費、能源、通訊、科技等產業，除降低單一券次的風險，也能一舉掌握多項產業的成長動能。

野村投信固定收益部主管謝芝朕認為，目前美國10年期公債殖利率已位於相對高檔，根據去年10月達到波段高點後的經驗來看，現在應是緊抱債券資產而非不理性賣出。債券配置同樣較看好非投資級債券，投資級債券是中性偏多看待，建議布局美國、新興亞洲以及全球金融債。