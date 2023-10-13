AI主旋律 美科技股高歌可期

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美國股票基金今年來績效前十強

AI強勁需求持續吸引資金青睞，投信法人表示，第四季仍看好科技族群表現，兩大族群包括AI半導體的需求持續增溫，及生成式AI可讓超大型科技公司未來營收保持強勁動能，中長線科技股在新興題材帶領下，仍具投資價值。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，由於AI仍是市場上的主旋律，在AI半導體方面，像是GPU、ASIC、高頻的HBM記憶體生產廠商，均將受惠於強勁的市場需求，對比疲軟的手機與電腦需求，AI強勁的需求仍持續吸引市場青睞。

生成式人工智慧的帶動下，超大型科技公司在未來三年的營收成長前景可望擴大與S&P500指數平均差距；而超大型科技股更於今年浴火重生，強勁的反彈式帶動年初至今美股走揚的關鍵因素，而這樣的趨勢在第四季，甚至長期來看，都可望延續。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮分析，儘管近期美債殖利率波動劇烈，且汽車工會罷工、眾議院長遭罷免等議題持續對美股帶來干擾，不過隨著就業數據降溫、薪資增速減緩等，讓市場對於美國聯準會貨幣政策可望按兵不動有所期待，搭配美國即將進入財報季，10月包括蘋果、英特爾、網飛、IBM等都將公布財報，目前預估企業獲利將翻正，有望激勵美股回神，脫離弱勢格局。

即使美國薪資成長率下降，但整體仍處於成長趨勢，統計美國家計負債負擔比於今年第一季下降，反映美國家庭財務狀況穩健，有利就業市場維持穩健，此外，就業市場逐步降溫可減緩通膨壓力，有助聯準會達成通膨目標，降低資產價格下行壓力，同時又能支撐美國消費力道與經濟成長。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰認為，技術面來看，美股8月、9月下跌近7％，主因市場擔憂聯準會維持高利率較長時間，公債殖利率大幅彈升使得股市評價修正，但預估至年底製造業周期調整完畢開始向上，加上獲利數字轉正，待第三季財報數字開始公布後，美股大盤可望重拾漲勢。