季節性利多 日股加碼時機到

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日本基金今年來績效前十強

利空紛呈導致日股近來湧現賣壓，但外資證券仍樂觀看待未來一年日股表現。投信表示，日本維持長期題材價值不變，市場仍相當看好未來表現，11月也是日本季節性利多的轉捩點，現在回檔修正好提供進場加碼的機會。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，歷年來季節性資金流催化，11月是股市支撐轉捩點，因當月將公布上半年獲利報告，可望為市場帶來利多消息。

短期日本股市政策利多與企業財務獲利改善，基本面強度仍不變，資金流動修正反而創造進場與加碼時機，建議開始逢低加碼日股基金，短中長期績效較優標的。

保德信市場策略團隊主管葉家榮認為，日本服務業復甦推動內需持續擴張，且日本央行力保寬鬆使日圓持續疲弱，及通膨來到優於預期的水位，8月整體通膨降至3.2％，高於市場預期的3％，即使面臨全球景氣趨緩、需求減少，今年出口仍能維持正成長，預估經濟成長率將從去年1.1％升至今年1.8％。

日股大型企業信心續強，獲利甚至創2000年來新高，外資持續加碼，搭配內需市場的就業溫和擴張、觀光客續增，銷售動能穩定，及日本央行仍將維持一段時間的弱勢日圓政策，有利日股持續表現，第四季宜持有日股部位。

元大日本龍頭企業基金研究團隊分析，日股更具備兩大吸引資金的獨特利基，為長期最有機會展現成長趨勢的市場之一，外資低度配置而積極加碼，不同於歐美已為外資高度熟悉的市場，日股曾經歷失落30年，使外資長期低度配置日股。但隨日本經濟打破通縮、啟動轉型，外資轉為大買日股推動大漲，據大和資本預估，國際資金尚有35兆日圓可加碼日股。

日本政府力推內資入市，推動資產倍增計畫，明年起將拉高NISA（日本個人儲蓄帳戶）的免稅額度，並延長為終身免稅，目標為引導超過7兆美元的日本現金與存款資產投入股市。2018至2022年，NISA帳戶的資產成長96％至29.6兆日圓，未來預期還有可觀成長空間。