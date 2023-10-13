印度基金績效 水漲船高

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印度擁有廉價勞動力、年輕人口充沛，及政府推展稅制改革，改善基礎設施，隨製造業興起，將有機會以令人稱羨的結構性優勢脫胎換骨，成長遠景值得期待，股市長線看俏，印度指數今年以來大漲，帶動境內外印度基金績效跟著水漲船高。

利安資金印度基金經理人Kenneth Ng分析，印度由於政策監管改革有成，政府大興土木，積極擴展基礎設施建設，加上龐大的年輕人口，及數位化進程快速，同時政府積極推出不同產業稅收優惠，吸引外國直接投資，邁向結構性發展的正向循環。

Kenneth Ng建議看好明年印度市場相關利基產業及個股表現，將以輪動方式延續多頭行情，可透過定期定額持續布局，或當市場難得出現大跌之際趁勢低接，逢低布局，以掌握中長線成長爆發力。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，內外資今年以來分別累計買超印度股市達122億美元與164億美元，凸顯印度股市長期高成長的投資吸引力。產業建議以工業、可選消費、金融、公用事業、科技為主，持股以業績穩定的大型股為核心，並積極尋找爆發力較強的中小型股，以及跌深且業績能見度高的景氣循環股，鎖定科技印度、消費升級、印度製造等題材。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，近年來印度因勞工成本相對便宜，成為供應鏈移轉趨勢下最大受惠國家之一，加上政府積極透過企業稅率調降、勞動法案改革、簡化投資流程等措施來吸引外資進駐，同時也透過深化歐美合作等，提升國際地位，長期而言有助於印度經濟與產業發展，投資前景值得期待。

野村印度潛力基金經理人陳亭安認為，目前MSCI印度指數預估今年本益比為23.5倍，略高於五年均值的22.9倍，高成長與通膨趨緩的經濟基本面支撐下動能十足，後市表現具有想像空間。

瀚亞印度基金經理人林庭樟強調，印度指數創新高後回落到季線，近期重啟漲勢，時序進入第四季，各項經濟數據續強，總理大選又將在明年登場，相關的政策利多、經濟走勢都將牽動印度指數表現。