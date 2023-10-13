印度股票 卡位經濟起飛商機

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美國10年期公債殖利率升破4.8％，引發市場恐慌，美股劇烈震盪波及新興亞股，觀察九檔境內新興市場單一國家股票型基金近一個月平均績效為-4.45％，但印度基金相對有撐。投信法人以四大理由持續看好印度股市，建議投資人可伺機布局印度基金，掌握經濟起飛商機。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示表示，觀察四大理由仍支撐印度市場的走勢，包括印度經濟環境穩定成長，多項經濟及發展支撐著當地經濟發展；其次市場仍持續看好印度企業獲利能力，目前企業利潤週期上行僅進行到半山腰，未來四到五年獲利每年年增20％值得期待。

並且印度股市持續吸引內資持續進駐，換言之除可減少對外資的依賴度外，在內外資合力買進下，大盤指數有望持續創高；最後是印度將於明年舉辦總理大選，大選行情也將激勵大盤及相關類股後市表現。

群益大印度基金經理人林光佑指出，鑒於印度經濟仍相當堅韌，製造業與服務業PMI持續保持在50以上，如此強勁的表現主要受到內需動能所推動，核心通膨受控，且印度央行在8月份的利率會議上維持6.5％利率不變，整體來看，印度升息循環接近尾聲的預期仍舊未改變。

資金流向方面，林光佑說明，今年來外資也持續買超印度股市，為新興亞股中最受外資青睞的市場，加上長期來看印度官方經濟改革政策持續之下，更將有利於印度經濟與產業發展，對於股市亦有正面幫助，故整體來看，仍持續看好印度後市表現，產業方面，包括工業、資本設備、非銀金融、內需消費等值得留意。

野村投信強調，第四季投資人持續觀望通膨走勢及美國聯準會是否再度升息，市場仍偏向整理走勢，不過美國經濟展現韌性，企業獲利預期成長，加上近期回檔後，股債市均已浮現長期投資機會。因此，建議趁回檔時布局，股市建議以具有基本面優勢的標的為主，例如新興亞洲市場的印度與東南亞等。