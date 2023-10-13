生技醫療股 後市補漲空間大

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美國醫療保險支出未來成長預估

今年資金挪移至科技成長股，導致醫療股防禦特性被錯殺，儘管基本面不差，醫療股相對大盤卻創30年來最差表現，但從基本面來看，美國未來醫療保險支出逐年成長，生技醫療長線仍看俏。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，過去十年醫療保健產業平均年化報酬12.7％，高於全球股票的11.92％，同時有較低的風險，醫療保健產業過去十年年化波動率14.04％，低於全球股票的14.91％，醫療股CP（報酬風險性價比值）高，且無論景氣好壞都屬於必要支出，納入長線核心配置，有助於提升資產勝率，目前正是逢低布局良機。

去年避險意識較高、利率上行、美元升值等過往有利醫療股因子消失，樂觀的市場情緒使今年的資金追逐成長股，醫療股因而不受青睞。但近期資金輪動初步扭轉，在科技股預支本益比、集中度過高、NASDAQ指數特別調整權重等因素下，醫療股資金流出暫歇，類股表現相對抗跌。目前大盤大幅震盪下，漲幅嚴重落後的醫療股後市補漲空間看俏。

新光全球生技醫療基金經理人游信凱認為，下半年開始全球機構法人逐漸將投資焦點，鎖定在全球生技醫療產業，主要原因來自多款創新藥物取得重大進展，尤其是減肥藥上市，引起全球各界矚目，醫藥產業的減肥概念股，除引爆市場話題，更帶動相關利基藥廠獲利上衝。

受惠於全球減重藥巨大市場，預估未來減重藥廠營收、獲利持續看好，有望帶動股價強勢表現，預期2024年減重藥物仍將繼續推升藥廠股價與獲利。還有其他明星級新藥崛起，也帶旺醫療保健後市表現。建議選擇主動式生技醫療基金，只要選擇定期定額投資，持續中長期投資，分散風險下，長線更容易掌握比AI晶片還賺的重量級明星新藥財。

新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟指出，經濟預期相對保守前景下，防禦型資產部位不可少，相對看好醫療保健產業前景。醫療產業旺季來臨，預期先前表現較差、防禦色彩濃厚的大型製藥、生技與健保公司迎反彈。