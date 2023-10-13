中信 獲財訊金融獎四大獎

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中國信託數位化程度深受各界肯定，中信金控子公司中信銀行、台灣人壽及中信證券分別於「FinTech創新應用獎」中奪得兩金質獎、一優質獎肯定，且中信銀行經專家評審團及電話問卷調查兩階段評選脫穎而出，獲「本國銀行客戶推薦」金質獎，顯示中國信託秉持「守護、智能、友善」三大核心理念，結合科技從客戶角度出發，落實普惠金融，打造有溫度的金融服務已為各界所認可，是本屆獲獎的致勝關鍵。

中國信託在「2023財訊金融獎」12日揭曉得獎名單中獲四大獎。中信金控表示，配合政府政策，以創新力及應變力推動台灣金融業數位轉型與國際接軌。中信銀行已連續三年獲得「本國銀行客戶推薦」，這次更奪下「本國銀行客戶推薦─金質獎」，顯示結合科技提供客戶最佳服務體驗。

中信銀行結合Physical與Digital，打造零接觸分行服務旅程「Phygital Banking」數位金融平台，透過Apple全球科技大廠的合作介面串聯分行智能引導、慈善智能大使、商店智能服務、球場智能助理、大會智能接待、門市智能引導等六大場景，拿下「FinTech創新應用獎─金融科技銀行優質獎」。

台灣人壽以客戶為中心，力求簡單、便利、快速與安全，獲得評審肯定，首創「End to End數位保險」服務模式，將傳統與客戶面對面才能完成的保險諮詢、投保、變更、理賠等手續，升級為全程零接觸、安全、便利又快速的服務，連續兩年奪得「FinTech創新應用獎─金融科技保險金質獎」。

獲「FinTech創新應用獎—金融科技證券」金質獎的中信證券，自主研發下單交易軟體「中信亮點APP」，以數據及AI技術為數位策略核心，建置新型態臺股定期「中信靚亮存」的智選套餐、智能關聯選股的「大家都看」等結合數據應用的各種創新形態投資功能，協助投資人進行解決選股及交易等投資，不須先開戶，透過社群帳號登入可免費體驗新型態交易，兼顧普惠金融、技術與功能創新獲肯定。