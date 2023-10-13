全球特別股基金 現買點

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特別股基金績效表現

特別股受這波美債殖利率竄高影響，已回落近今年初低點。法人指出，截至10月5日，ICE固定收益特別股指數殖利率已突破7.5％，最新是7.55％的水準，現已跌深，是低接的好時機。

展望第四季全球特別股產表現，新光全球特別股收益基金經理人簡秀君認為，現階段具具波動度低、高殖利率的大型特別股標的，例如金融、通訊和公用事業特別股，現階段趁股價回跌，反而更具中長期投資價值；再搭配處於產業趨勢向上的價值型可增益資產，例如醫藥、醫療保健類股，透過具防禦型產業的特別股部位，混搭具抗景氣波動的利基產業型類股，可以有效讓投組降低波動，投資績效脫穎而出。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，8月特別股價格較為波動，主要受到美債殖利率走高影響，但自去年10月以來價格仍呈現緩步上升和底部墊高的走勢。觀察特別股的資金流向，整體趨勢自今年3月以來呈現流出緩和、流入增加的跡象，反映預期聯準會升息已近尾聲，市場信心逐漸回升中。

美元利率風險將逐漸緩和，存續期間的操作中期目標將朝向中性水準，截至8月底投組發行人信用評等以投資等級為主，占整體部位近9成水準。目前未投資與普通股連動程度較高的可轉換特別股，避免承受額外的市場波動，但投組配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波動可能。

富蘭克林證券投顧強調，聯準會已在9月會議暗示年內可能還將升息1碼，甚至下修明年降息預估，根據芝商所FedWatch工具數據，儘管市場仍預期5.25至5.5％的基準利率已是終點，不認為聯準會還將再次升息，但預計高利率環境還將至少持續至明年5月，也代表高利率環境還將至少持續半年以上。