能源轉型 基建動能續航力足

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今年聖嬰現象席捲全球，極端氣候頻傳，投信法人指出，聖嬰現象對於能源供給、需求穩定性，及生產成本帶來衝擊，但具未來轉型題材的整合型再生能源公司、需求穩定的輸配送管線業者等，仍力抗聖嬰年威脅，維持獲利能力。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，在升息結束到降息循環的過渡期間，從類股的投資價值與成長性比較，在未來幾個月裡，布局基建、公用事業等防禦型類股，可能是更好選擇，也提供穩健型投資人加碼較佳時機及投資選擇。

統計在獲利出現調整情況下，仍可從數據上觀察，優於市場預期表現的企業，如石油與天然氣儲存運送業雖然EPS成長下滑或持平，但表現優於預期的比例達100％，新能源發電業、複合公用事業在今、明年的EPS仍維持下滑、持平或小幅成長，但表現優於預期的例仍高達60％、70％以上，整體公用事業第二季財報優於預期比例平均達48％。

看好受惠於能源轉型法案，挹注電廠在未來數年的投資規劃與穩定獲利目標的，仍可望力抗聖嬰現象的挑戰；及受惠各國疫後大觀光量能湧現，交通、旅遊基建設施的拓展佈局機會，仍可望挹注交通、工程類基建的成長動能。

台新北美收益資產證券化基金李文孝認為，聯準會一旦停止升息，對REITs及基礎建設等收益型產品相對受惠，因為利率走降，資金將往穩健、息收佳的產品避險，REITs高配息優勢將彰顯，甚至若後續啟動降息循環，更將為REITs迎來大多頭行情，建議分批布局相關基金，尤以利率政策轉向受惠最大的美國REITs優先布局。

滙豐投信強調，相對全球股市，基礎建設產業亦是相對較低風險性、低波動度的選擇，基礎建設不僅可布局具防禦特性的受政府監管的公共事業，更可擁抱具有攻擊特性連動全球經濟成長的成長性產業。