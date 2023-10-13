新光短天期美債ETF 漲相佳

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今年9月美國FOMC會議結束後，聯準會對美國經濟呈軟著陸預期大增，對利率政策更傾向維持一段高利息時期，降息的時程延後。美國國債市場也針對降息預期的後延，進行了一連串的調整，美公債殖利率彈升，長天期債券承受價格調整壓力，對利率變動較不敏感的短天期美債成為資金避險轉進的標的。

新光美債1－3 ETF經理人簡伯容表示，第四季起，全球金融市場受到利率政策影響減緩，不過聯準會認為美國勞動市場仍然過熱，將透過較晚降息來冷卻經濟與抑制通膨，未來維持高利率時間將較長且較久，美國公債殖利率不會立刻下降，期待中長天期美債的資本利得短期不易實現。而短天期公債殖利率與長天期公債殖利率呈現倒掛情況下，反而成為資金停泊的避風港。

簡伯容指出，國內投信發行的短天期美債ETF，近似於採新台幣投資美元貨幣基金，今年下半年以來，美元 對新台幣匯率走強，帶動短天期美債ETF績效跟著上揚。同時，目前短天期美債ETF到期殖利率均突破5％以上，在高殖利率、低利率敏感性兩大優勢下，加上市場預估未來美元仍維持強勁態勢，投資者對於短天期美債ETF的關注度持續加溫。

在美國貨幣政策未明確走向降息前，未來美國長期殖利率較難出現大幅向下調整。在降低投資組合波動下，建議投資人可以採長、短天期的不同美債ETF作靈活配置，將短天期美債ETF與全球投資等級電信債ETF進行不同比例搭配，選擇在明年美降息前，先配置較高比例短天期美債ETF，可享受票息率3.2％以上的收益空間，以及較低的投資組合波動度。

其次，隨時序進入2024年，等到聯準會啟動降息後，再增持轉入長天期美公債ETF或是投資等級債，如全球電信債ETF，以追求降息後的潛在資本利得報酬，作為進可攻、退可守的債券靈活配置，息利雙收值得期待。