愛德萬測試 獲日月光最佳供應商獎

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半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest Corporation）日前榮獲長期夥伴日月光投資控股公司（日月光投控）舉辦之日月光投控年度供應商日頒發「2022最佳供應商獎」（Best Supplier Award）。

供應商日活動中，愛德萬測試與其他100家和日月光投控及其子公司合作之供應商、共400名與會，會中愛德萬測試再度榮獲日月光投控頒發最佳測試設備供應商獎肯定，在2022年度評選中，愛德萬測試旗下「V93000」和「T2000」系統單晶片 （SoC）測試系統備受日月光投控青睞。

最佳供應商獎的評比是由日月光投控從多家合作業者中，精選前一年度在設備、技術、原料和其他重要品項與服務的供應上扮演要角者授予獎項，肯定其對日月光投控的持續成長與成功做出貢獻。

愛德萬測試董事長暨總經理吳萬錕表示，日月光投控係依據四項關鍵指標評選供應商，包括：成本、供貨、品質及工程服務，他強調愛德萬測試擁有全方位產品組合，能針對系統單晶片和記憶體半導體提供先進測試解決方案及服務（如:分類機、測試介面與軟體），此外還有領先業界的服務及支援、在半導體價值鏈中貢獻全方位能力，很欣慰愛德萬測試豐富的產品組合，能為包括日月光投控在內的客戶提供客製化解決方案，並能滿足其多元化需求。