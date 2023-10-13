房仲界奧斯卡 群義房屋連16年獲獎

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有房仲界奧斯卡之稱的「金仲獎」是不動產經紀業的年度盛事，金仲獎今年邁入第22屆，「群義房屋」再度傳出佳績，連續16年獲得「金仲獎楷模」殊榮。其中，「群義房屋」旗下直營團隊全國旗艦店的專案協理陳玉緒，更是獲得今年最大榮譽，「評審團大獎營業員組第一名」榮耀，相當不簡單！團隊另一位全國旗艦店的專案經理藍筱茹，和青海家樂福加盟店專案經理黃怡菻也同樣榮獲「金仲獎楷模」肯定！

「群義房屋」行銷部鄭副理表示，公司已連續16年參與「金仲獎」並獲獎，之所以可以培育出這麼多優秀的房仲精英，關鍵就在於「群義房屋」有幾個優勢：一、運用「強大的行動平台」，讓同仁透過手機就可以輕鬆作業、創造業績。二、有「完整教育訓練」，從新人開始，每階段都會安排實體跟線上課程，特別是多元的線上課程「群義大學」，讓同仁的專業可以隨時不斷地進修與精進。三、「單一委託聯賣制」，一件委託全台服務，讓屋主的房子可以快速銷售、買方可以快速找到理想中的好房。加入群義房屋不只是工作，而是真正可以開創屬於自己的事業。

創立20周年的「群義房屋」，秉持「專業的服務」及「完整的教育訓練」、「團隊互助的單一聯賣制」，讓許多金牌仲介員在每個地區持續發光發熱並獲得「金仲獎」肯定，未來，「群義房屋」會持續努力，以熱情、專業、誠信來服務更多人。