精油芳療夯 福瑾實業教你怎麼挑

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精油芳療保養已盛行多年，近幾年更從身體延伸至臉部保養，不少品牌推出許多可搭配保養品一起加乘使用的單方、複方精油，到底精油加乘保養有何好處？市面上精油百百種，又該如何挑選辨認精油的品質好壞？

福瑾實業負責人侯寂華表示， 精油是一種充滿香氣與植物能量的物質，是一門很深的學問。每種物質都有氣味，花開幾天就謝了， 香氣就沒了。精油來自大自然的植物，有些植物本來就有藥學屬性，被中醫南來當中藥。這些精油都是來自大自然最好的禮物，放鬆身心，更有不少好處，其實在國外也行之多年。

侯寂華指出，很多典故甚至聖經對精油都有記載，「依蘭精油」可以增添女性魅力跟自信，還可以讓憂鬱的人有好心情，適合產後憂鬱的婦女。「甜澄精油」氣味使人聞起來有精神，可能讓人有食慾。

「薰衣草精油」舒緩身心，睡前可以紓壓及放鬆，芳療師最愛。「大馬士革玫瑰原精」含有300種以上的天然成份，可能撫平情緒，給予正向積極的能量與自信。「歐薄荷精油」味道清涼帶勁，可讓人穩定精神。「尤加利精油」用於環境淨化及呼吸道暢通。

「茶樹精油」以淨化的效用聞名，可用來清潔肌膚。「特級乳香」精油之王，滋潤保養肌膚，可以帶來放鬆、滿足感覺。「檀香精油」香甜木質的芳香氣味，有助於舒緩平衡身心情緒。除此之外，精油分為單方精油和複方精油。複方精油已經經過調配，濃度適合可以直接安心使用。