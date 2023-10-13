朱華孔雀石玻尿酸保濕霜 肌膚護理好幫手

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

秋冬季節，許多人的皮膚會因熱漲冷縮而不舒服，空氣隨氣溫下降變得乾燥。皮膚容易乾癢，朱華護膚品牌創辦人侯寂華指出，皮膚是人體最大的器官， 但大家只重視五臟六腑的健康，卻忽略包覆我們的身體的皮膚的保健，那是錯的。

皮膚保養專家由上百款品牌推薦「朱華－FLORIDITY」秋冬系列保養品，孔雀石玻尿酸保濕霜，首先要搭配燕麥舒緩潔膚凝膠，主要是要讓皮膚先溫和洗淨，健康的基石是乾淨。因為羅馬人算是愛乾淨的民族，以前羅馬的公共澡堂，會提供燕麥讓王公貴族搓洗身體，讓身體潔淨，現在用燕麥萃取液就更好使用，而孔雀石玻尿酸保濕霜，利用古埃及的珍稀寶石孔雀石，以高科技萃取出獨特的孔雀石精粹，含有大量微量元素，能賦活調理、養護肌膚。

侯寂華指出，朱華FLORIDITY孔雀石玻尿酸保濕霜，除了添加保濕明星成份玻尿酸外，萃取自天然寶石─孔雀石精粹，具有優異的抗氧化功能，能清除自由基，修護因紫外線所造成的傷害，裡面還添加了銀耳萃取，讓肌膚更保養。更推薦有乾燥困擾的肌膚可嘗試朱華FLORIDITY「三明治養膚法」，臉部清潔後將化妝棉以小分子精萃賦活露沾濕濕敷全臉，再刷上一層孔雀石玻尿酸保濕霜一起敷五分鐘，輕鬆讓肌膚保持好狀態，顯得健康漂亮。