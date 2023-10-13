經濟部科專加持 防鎖死煞車系統國產化

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財團法人車輛研究測試中心（簡稱ARTC、車輛中心）在經濟部產業技術司科技專案支持下，長期投入車輛電控技術的發展，而今國產化自主技術的防鎖死煞車系統（ABS，Antilock Brake System）已技轉於廠商六和機械、易碼電控量產，並搭載於宏佳騰、中華汽車等國產機車款中，性能不僅與國際大廠相媲美，價格更是讓民眾有感，有效降低機車傷亡事故。

車輛中心董事長王正健表示，車輛中心自2005年投入電控煞車領域研發，致力國產化。如今，在ABS技術上已布局包含台灣、美國與中國等多國專利達12件，並成功技轉六和機械與易碼電控，促成其量產國產化商品，更銷售至整車廠，搭載於國內大型重機如宏佳騰、亞帝發、蓋亞電動三輪物流車及台灣金蜂ATV全地形車等。

車輛中心副總經理廖學隆說明，車輛中心逐步完成「ABS ECU與控制演算法」及「線上即時參數調校技術」開發，讓產品更快實現商品化，搭載於市售車輛上。ABS國產化自主技術整體性能表現完全符合車輛安全檢測基準43-2（ABS） 煞車過程車輪無鎖死要求、56-3（EMC） 電磁相容法規以及車廠廠規，更可媲美國際大廠產品。

宏佳騰副總黃惠輝表示，透過車輛中心技轉易碼電控的防鎖死煞車系統（ABS） 技術，調校效率提高30％～40％，大幅降低車廠開發時間與成本，加快機車ABS量產時程，完整實現在地生產製造。

總體而言，此項科研成果技術已量產30,000組，預估2024年市占率將可望突破20％，不僅助解決產業問題，更推動供應鏈的發展和量產規模的擴大，加速ABS普及，使整體產業受益，並為機車族提供更多一層的安全保障。