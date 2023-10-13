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沙崙智慧綠能科學城 B棟上梁

  • 工商時報 簡立宗
●與會貴賓在大梁簽名後合影。圖／國科會提供
●與會貴賓在大梁簽名後合影。圖／國科會提供

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由行政院統籌，整合國科會、國發會、經濟部等共13個部會的力量共同打造的臺南沙崙智慧綠能科學城，其中由國科會負責建設與營運的資安暨智慧科技研發大樓B棟，於10月7日舉行上梁典禮。行政院副院長鄭文燦親臨主持，他期許資安暨智慧科技研發大樓A、B棟能成為我國資安、智慧與新創產業發展基地，串聯周邊各區域，共同打造大南方科技S廊帶，帶動南部的產業轉型升級。

鄭文燦表示，建設臺南沙崙智慧綠能科學城的目標，是打造創新產業、建構智慧生態城市，並促進南北區域平衡、增加南部發展機會。其中國科會負責建設與營運的資安暨智慧科技研發大樓A棟係以資安科技、智慧交通、智慧健康與智慧生活為發展主軸，招攬資安暨智慧科技之廠商進駐，目前進駐率已達93％。B棟規劃加入前瞻晶片與量子科技、智慧科技及精準醫療等，期望能以國際為標竿，匯聚周邊地區產官學研的完整能量，打造國際前瞻晶片創新重鎮。

國科會主委吳政忠說，資安暨智慧科技研發大樓B棟將串聯A棟的能量，發展前瞻晶片；並由國科會提供多對多媒合機制，鏈結產學研能量，以大南方創新技術研發櫥窗型態，吸引國際大廠進駐，期能引領台灣在前瞻晶片、資安與智慧科技領域大步前進，擁有與國際競爭的能力，驅動全產業創新。

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