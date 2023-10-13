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巴斯夫碳足跡計算法 獲德TUV認證

  • 工商時報 簡立宗

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愈來愈多的巴斯夫客戶希望巴斯夫能提供產品碳足跡的詳細證明，這些產品包括運動鞋中底、隔熱板、洗滌劑等，德國技術檢驗機構萊茵TUV集團 （TUV Rheinland）已於9月底認證，巴斯夫的產品碳足跡（PCF）計算和報告方法完全符合「攜手永續發展」（Together for Sustainability，TfS） 法規的要求。巴斯夫是首家將其產品碳足跡自動化計算系統與TfS法規保持一致的企業。

在「攜手永續發展」的聯合倡議中，包括巴斯夫在內的47家化工企業於2022年底針對計算產品碳足跡的全球標準達成共識。產品碳足跡為價值鏈中的減排提供了重要資訊，透過計算碳足跡，巴斯夫提供客戶更多的資訊透明度。

德國萊茵TUV集團永續發展經理Susanne Jorre表示：「巴斯夫是第一家獲得萊茵TUV認證整個產品碳足跡計算系統符合TfS標準的企業。」

自10月初起，巴斯夫的客戶將可收到產品碳足跡和符合TfS標準的報告，其中也包括全新的TUV聲明。

巴斯夫企業永續發展副總裁Christoph Jakel指出：「我們很榮幸能成為產品碳足跡計算自動化的先驅，並支援我們的客戶實現他們的二氧化碳減量目標。透過使用符合TfS標準的方法計算45,000 種銷售產品的碳足跡，這是巴斯夫一個重要的里程碑。」

「攜手永續發展」（TfS）是由化工企業發起的一項全球倡議，旨在評估、稽核和改進其全球供應鏈中的永續發展實務。該倡議基於責任關懷（Responsible CareR ） 和聯合國全球契約組織的原則，並已發展為在亞洲、北美和南美設有區域代表的全球性組織。

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