建築金石獎 推永續環境

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向來有「建築界奧斯卡」之稱，中華建築金石獎以台灣品牌出發，堪稱為台灣建築界歷史最悠久、且最具指標性的專業獎項，今年適逢第31屆，以「永續環境／健康建築」活動為主題。於9月20日舉行頒獎典禮，現場吸引400多位建築同業出席，足見中華建築金石獎於建築業界之影響力。

本屆金石獎由立法委員許智傑擔任主任委員，頒獎現場嘉賓冠蓋雲集，副總統賴清德親臨勉勵及鼓舞房地產界之士氣，包括立法院院長游錫堃、行政院副院長鄭文燦、內政部常務次長吳堂安、行政院公共工程委員會主任秘書羅天健、內政部國土署署長吳欣修、台北市議員許淑華及等各級長官，皆出席頒獎致詞。

「我應該是所有參與的貴賓裡面，算有誠意的。」賴副總統說，擔任行政院長的時候有來，到今年副總統第四年，每一年都來，也因此對這個獎特別有感情，深知此一獎評審的嚴謹，除了由前營建署署長前署長陳光雄擔任總召集人，每一位評審都是建築界的師字輩，萬眾一方，桃李滿天下，能夠獲得這個獎項實屬不易。

今年金石獎依照優良建築施工品質、優良建築規劃設計、優良公共建設等得獎作品共計63件。中華建築金石獎以生態、節能、減廢及健康為四大指標為規劃居住環境，給予現代建築新穎的理念，創造人性化及舒適的生活環境，代表建築業永續經營的理念及具體實踐。

頒獎典禮現場精采實況將於10月14日（星期六）上午10:00在東森超視台（CH33）播出。得獎名單與相關活動訊息，可至金石獎活動網站www.gstone.com.tw或於臉書粉絲團搜尋「中華建築金石獎」加入粉絲，可不定期獲得金石獎消息最新動態。