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主任委員許智傑：引領產業向上 與國際接軌

  • 工商時報 簡立宗
主任委員許智傑
主任委員許智傑

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「近年疫情導致許多步伐都暫緩，但是城市建設卻是一刻都不該停歇。」主任委員許智傑會中表示，中華建築金石獎長期關注台灣建築界發展，此次頒獎活動，也是一個民間跟政府溝通的平臺，讓建築界為這塊土地的默默付出，能夠獲得國人的肯定，成為引領我國產業向上提升的驅動力。今年主題是「永續環境、健康建築」，也是蔡總統在接見金石獎得獎代表時強調的勉勵與期待，與國際主流接軌，達到環境與健康永續共生的目標，也是金石獎31年不變的使命。

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