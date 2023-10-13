證件拿出來！有「1、0、2、5」任一碼 德州鮮切火烤牛排限時三周免費吃

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開展餐飲集團旗下美式牛排連鎖餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排，將於10月25日迎接9歲生日，除祭出明星商品7折優惠，更將「1、0、2、5」條件放寬，人人同享優惠。10月17日至11月6日止，持指定有效證件號碼含「1、0、2、5」任一碼，點購12盎司肋眼牛排，即免費享價值720元的「8盎司火烤德州牛排 」乙份。週年慶期間，於店內消費並加入為會員還可領取「免費四骨冠軍豬肋排」兌換券，加上會員基本享有的優惠，總價值超過2千元以上。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排9週年推出「明星商品7折特惠」的美味火烤饗宴，今年另一大亮點，為感謝消費者們長久以來的支持，放寬活動參與條件，邀請全民共同歡慶。10月17日至11月6日持指定有效證件號碼包含「1、0、2、5」中的任一碼（含身份證字號（本國籍）、居留證統一編號、國外護照號碼（外國籍）），在全台分店內用點購12盎司肋眼牛排，即免費獲得一份價值720元的8盎司火烤德州牛排（不含配菜）。凡點購週年慶牛排優惠，可以250元加購價享用德州辣牛肉醬起司薯條；以及德州辣牛肉沾醬也只要銅板價90元。

歡慶Texas Roadhouse德州鮮切牛排來台9週年，10月17日至11月6日到店消費並透過LINE官方帳號綁定為開展餐飲集團的新會員，將加碼獲得週年慶限定好禮「免費四骨冠軍豬肋排」兌換券乙張；此外，新會員還可享集團旗下TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse之入會禮、生日禮，總價超過2千元的超值大禮包。