威德支持高中運動員 四年贊助逾六千萬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

112學年度高中體育聯賽開幕記者會，於10月12日下午3點在格萊天漾大飯店舉行，為今年的熱血賽事揭開序幕。教育部體育署房瑞文副署長、高中體總胡劍峯會長、美國威德亞洲執行副總 Maria Chen等贊助商一同到場參與盛事。

教育部體育署房瑞文副署長致詞時表示：「今年杭州亞運的成績很棒，而這些運動員的根基來自於學校。」國家仰賴學校培養基層運動選手，沒有學校就沒有國家代表隊，期許選手們今年能繼續拿到好的成績。

高中體總胡劍峯會長表示，感謝威德不僅贊助多樣商品，還創立獎助學金幫助家境困難的球員們，可以認真專注於場上。並呼籲企業做公益，支持下一代，相信未來在各項賽事上可以有更好的表現。

美國威德品牌精神為「威德，成就更威的你」，美國威德台灣經營團隊貫徹創辦人理念，多年來熱切支持高中運動賽事發展，與高中體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」。

威德眾星獎助計畫過去3年已贊助HBL、HVL，今年增加HSL中小學女子壘球聯賽，總獎助學金高達760萬，預計超過200名球員獲獎。美國威德台灣經營團隊支持高中聯賽不遺餘力，運用獎助計畫雪中送炭，讓球員無後顧之憂，專注於球技並培養多元發展。

美國威德亞洲執行副總 Maria Chen 表示：「本學年度獎助對象加入HSL，是威德向贊助四大聯賽邁進的一大步！HSL是全女性的壘球運動，長期台灣女壘的國際成績表現突出，卻鮮少有人注意，而女壘的成員多半來自偏鄉，希望透過獎助計畫為她們提供協助、注入資源。」

4年來，威德針對大小賽事、獎助學金、提供營養補充品，總贊助金額超過6000萬元，累計超過500名球員受惠。並號召其他企業一同攜手合作，威德認為這是一種責任，提供助力讓年輕球員們展現出最耀眼的光芒，為台灣運動的未來努力。

同時美國威德相信，出色的運動表現來自健康的身體，而營養是不可或缺的元素之一。除了獎助學金之外，威德一年提供總價值超過870萬元的商品，其中包含台灣市占率最高的威德益生菌系列、威德運動飲料和強健檸檬酸鈣，作為支持球員、教練、學校營養需求的最佳選擇。

美國威德官方網站：https://pse.is/5bv6kp