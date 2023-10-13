美緊縮預期升溫 美債息飆 三大指數盡墨

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美國9月消費者物價指數出爐，數據顯示聯準會對抗通膨的戰役尚未告終，市場燃起年內再度升息的擔憂，美債殖利率揚升，華爾街股市12日高開後盤初轉跌，道瓊工業指數盤中一度下滑近350點，尾盤時段跌勢收斂，終場三大指數盡墨。

道瓊工業指數下跌173.73點，或0.51％，以33,631.14點作收；標普500指數下滑27.34點，或0.62％，收4,349.61點；那斯達克指數下跌85.46點，或0.63％，收13,574.22點；費城半導體指數上漲10.80點，或0.31％，收3,548.62點。

數據方面，美國勞工部勞工統計局12日公布，美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，與8月持平，略高於預期的3.6％；排除波動大的食品與能源價格後，9月核心CPI從8月的年增4.3％降至4.1％，符合分析師預期。

另外，上周首次申領失業救濟金人數維持於20.9萬人，略低於預期的21萬人；截至9月30日為止的持續申領人數則由167.2萬人升至170.2萬人，高於預期的167.6萬人。

通膨數據依舊高企，強化了市場對於聯準會將高利率維持更久的預期，也使年內再次升息的預期升溫，市場預估聯準會年內再升一次的機率來到約50％，較周三預計的30％大幅回升，並預估明年首次降息的時間從6月推遲至7月。

CPI公布後，美國公債價格跳水、殖利率拉升，加上盤中美國財政部公布30年期美債殖利率標售結果，需求意外慘淡，帶動美債殖利率加速上行，10年美債殖利率在CPI出爐前曾下破4.52％，數據公布後迅速重上4.60％，此後持續上行，美股午盤時段曾接近4.77％，較日內低位回升約21個基點，到債市尾盤時約為4.70 ％，日內升約14個基點。

2年期美債殖利率則是在CPI公布後迅速重上5.0％，美股早盤一度升破5.08％，刷新當日高點，到債市尾盤時約為5.07％，日內升近9個基點。

政經方面，美國波士頓聯儲銀行行長科林斯（Susan Collins）12日指出，美債殖利率上行意味著金融狀況有所收緊，倘若這種情況持續下去，可能會降低聯準會進一步升息的必要性。

地緣政治方面，CNN引述美國資深官員報導，拜登政府預計將宣布新措施，以提高俄羅斯試圖規避原油價格上限的成本，美國財政部目前已對兩個實體實施制裁，主因是其違反俄油上限措施，華府預計將加強打擊規避行為。

個股方面，外媒12日報導稱，高通（Qualcomm）將在美國加州裁撤1,258名員工，以應對其主要產品需求低迷的局面，預計將於12 月中旬左右開始裁員，其中逾750個被裁撤的職位將來自於該公司的工程團隊。高通周四上漲0.30％，收報每股111.46美元。

龍頭科技股12日漲跌互見，蘋果上漲0.91美元，漲幅0.51％，收報180.71美元；亞馬遜揚升0.50美元，漲幅0.38％，收在132.33美元；Meta下跌3.66美元，跌幅1.12％，收報324.16美元；Google挫跌1.41美元，跌幅1.00％，收在140.29美元；微軟收黑1.26美元，跌幅0.38％，收報331.16美元。

台股ADR方面，台積電ADR上揚0.42美元，漲幅0.46％，收報92.42美元；日月光ADR下跌0.03美元，跌幅0.38％，收報7.86美元；聯電ADR下滑0.04美元，跌幅0.55％，以7.21美元作收。