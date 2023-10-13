東海龍門天聖宮拜月補圓圓滿　天赦重陽報名中

東海龍門天聖宮接下來將舉辦的法會科儀： 10月17日(二)天赦日科儀。線上報名：https://pse.is/4yuzkp 10月18日(三)『九九重陽』太子爺聖壽『安軍祈安三獻法會』科儀。

甫於癸卯年農曆七月吉祥月在大台東地區率先發起並完成『兩場普渡一次報 費用隨喜』、連續第四年中秋恢復道統依古禮啟辦『拜月補圓』祀月重磅科儀、以正派辦道、『依旨辦科』、『法科』見長的內政部績優宗教團體–台東指標媽祖廟『東海龍門天聖宮』，即將於下週奉旨承辦由道長演法2023末場、癸卯兔年倒數第二場『正統道教拜懺-玉皇宥罪錫福道場』天赦日科儀；並且加科辦理『玉皇宥罪錫福七星燈』啟點、財神財寶箱、虎爺財寶箱添補，歡迎有需求的民眾把握報名時間，踴躍登記。

天赦日是玉皇天尊為犯無心過錯的眾生開恩赦罪之日、更是每年黃金祈福日！天數不多、一年最多1.9%，因為稀少才更顯尊貴。天赦日是『四時專氣』的日子，而這些日子也剛好都是當月的『祿日』或『望日』，除了有生氣蓬勃的意象外，改運的能量更是特別強大，只要在這些時間裡祭拜玉皇大帝，特別靈驗。每年適合拜天公祈福開運的時間，除了正月初九、天貺節開天門，還有6~7個天赦日，是皇帝認證的大吉大利日。東海龍門天聖宮奉主駕黑面三媽『東海媽祖』慈悲聖示，遵循往例於天赦日啟建『正統道教拜懺-玉皇宥罪錫福道場』；並且加科辦理『玉皇宥罪錫福七星燈』啟點、財神財寶箱、虎爺財寶箱添補，敦請高功、專業道長點燃明燈持誦經文呈疏稟奏，虔誠祝禱，乞允開運祈福賜財，元辰煥采！

七星燈又名『續命燈』、『招魂燈』，相傳是周朝國師姜太公所創，為延續自己的生命而點的燈，能趨吉避凶、甚至打開運勢。在歷史上，用七星燈為自己續命的有兩人，一是三國時期諸葛亮、另一是明朝的軍師劉伯温。三國演義中孔明在五丈原按諸葛亮的説法：『若七日內主燈不滅，吾壽可增一紀(一紀12年)。』『北斗七星』主宰天地運轉、四季變化，只要點燃不滅就能化解關卡、破除病痛，甚至連財運和官位都能祈求。而『色彩能量學』，色彩能量療法是靠著色彩的能量及波長，對人體的頻率產生變化，進而幫助人體改善身體狀況；早在古書『黃帝內經』裡，就已經記載了色彩對人體的影響。由於色彩與中醫最常使用的『五行』相關，在中醫的用法上，觀看顏色是觀看人體的顏色，如舌頭的顏色或是人的臉色。而『五行』則代表的一種顏色，金是白色、木屬綠色、水為黑色、火是紅色而土則是土黃色，用這五種顏色來判定人體是否出毛病了。

東海龍門天聖宮的各項法會科儀，詢問度相當高，有些限量項目也常是一推出就秒殺額滿，今年中秋『拜月補圓』，不但推出非常受歡迎的麓月圓氣寶燈、麓月圓氣寶瓶、並且加誦一部『月老經』、『麓月姻緣燈』、『龍德星君財寶箱』，現場慧光朗照、法喜溫暖；聖跡處處，妙不可喻！比如氣象報告說當天水氣重，看月亮要碰運氣；而『拜月補圓』盛典現場，卻皓月高掛！法會科儀的舉行，必須如法如儀且配德，才能祈願蒙天所允、天行健自強不息；在敬祀道教神明的法會科儀中如果用密教儀軌、或不能焚檀香而焚之，就相當違和。東海龍門天聖宮宮主陳柔嫻表示，『東海媽祖』以『我不在乎香火有多少，在乎的是能渡多少的眾生』、『廟門為眾生而開』、『如果可以的話，希望有那麼一天，所有聖事都可以不要收費』…弘大悲願立威、福佑東海境土蒼生無數，『渡眾就是祂們最重要的KPI』，東海龍門天聖宮的時間是奉照科儀在走，曆法走到哪、該辦哪些法會科儀去渡有情與生靈…，天上聖母-東海媽祖只要聖杯聖示，一定立刻啟辦！而且法工執事人員在供品的準備上也彌足用心，以拜月補圓科儀為例，『麓月圓氣寶燈』的水晶原礦，是經過法工執事人員沖洗、曝曬，先淨化過磁場才上法會案桌讓道長加持的；儀典一結束，工作人員立刻一一打包到清晨三點，全數打包完畢、包住最完全的能量、也避免磁場干擾…，這些用心，來自真心！

《東海龍門天聖宮備有以下獻壽供品》

99久久長壽燈，一對999元、

99久久長壽燈、消災延壽金紙，999元、

99久久長壽七星燈，999元。