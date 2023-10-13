手機市場低迷 高通在美裁逾1,200人

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外媒12日報導稱，手機晶片大廠高通（Qualcomm）將在美國加州裁撤1,258 名員工，以應對其主要產品需求低迷的局面。

根據高通向加州就業發展局（Employment Development Department）提交的資料，該公司將在加州的聖地牙哥和聖克拉拉啟動裁員，總共將裁撤1,258個職位，其中，逾750個職位來自於工程團隊，從總監制技術人員都在其中，而其它被裁撤的工作職務則廣泛分布於各部門，諸如內部技術人員和會計等。

高通的總員工數約為51,000人，此波裁員約占2.5％，該公司在文件中指出，預計將於12月13日展開裁員。

外媒聯繫高通請求置評時，該公司提到其上一季財報，高通當時便曾指出將裁員，並且支付相關的重組費用。

高通財務長8月時曾向分析師表示，公司將積極實施額外的成本削減措施，他先前在財報電話會議上指出，高通將根據環境變化來評估成本，並且採取行動，在看到基本面持續改善的跡象前，預計公司的營運框架不會立刻復甦。

儘管高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）有意推動自家公司產品進入新領域，但其大部分銷售仍來自於手機市場，目前市場對於智慧型手機的需求並未如外界預測的迅速反彈。高通將於11月公布財報，分析師預估本會計年度的營收將萎縮19％。