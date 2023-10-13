10／13盤前》這產業苦等訂單 2024續吹冷風

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台股今（10/13）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.因應AI伺服器訂單能見度明確，後市需求樂觀看增，台兩大雲端IT基礎設備原廠直銷（ODM-Direct）供應商緯穎及廣達，加速擴建非中地區伺服器產線，近日再傳新進度；其中緯穎於馬來西亞首建自有新廠已完成第一期後段組裝廠，廣達則再加碼美國加州的後段組裝新產線，同為日後AI伺服器訂單備戰。

2.繼日前韓國三星電子、SK海力士傳出獲得美國給予無限期延長豁免，得以對其大陸工廠出口晶片製造設備後，知情人士披露，台灣「護國神山」台積電也有望再獲美方給予一年期豁免，即台積電大陸廠可繼續訂購美國製造設備，穩定其大陸生產業務。

3.資料傳輸需求大增，「銅退光進」將成為未來資料傳輸的主要發展方向，矽光子、CPO封裝技術也成為近幾年核心技術研發之一，矽光子概念股領頭羊華星光（4979）12日股價強攻漲停板價，帶動相關族群如上詮（3363）、台星科（4979）、矽格等走勢亮眼。

4.高力（8996）12日舉辦法人說明會，高力總經理王心五指出，除板式熱交換器、主力客戶Bloom Energy的Hot box代工二大產品線外，擴充產品線、切入散熱系統，尋求合作夥伴打團體戰，讓客戶可以一站式購足。高力並積極布局伺服器液冷散熱，目前營收占比3％，可望成為未來成長動能最強的產品。

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5.AI世代到來，IC設計挑戰漸增。聯發科資深處長梁柏崧博士指出，AI模型訓練運算需求七年成長30萬倍，比摩爾定律成長速度高上萬倍，善用AI工具，將成為IC設計更早跨入AI世代的關鍵。聯發科資深處長陸忠立博士分析，邊緣AI面臨三大挑戰，記憶體數量、頻寬限制及算力，將是未來需要克服的難題。

6.500元以上高價股中共有九家營收年、月雙增，其中七家股價集中在千元俱樂部，包括世芯-KY（3661）、大立光（3008）、創意（3443）等，二家在500元以上則為M31（6643）、智邦（2345），基本面佳的高價績優股有望帶領台股持續攻堅行情。

法人指出，在多頭市場高價股容易脫穎而出，屬於領先指標，近來以巴戰火利空影響下滑，資金短線上回籠，高價股表現不俗，並看好IP概念股。

7.散熱族群喜迎外資生力軍加入多頭行列，大和資本證券指出，台系散熱股利多三箭齊發，不僅研發技術領先、產品線廣泛，還搭上運算需求上升趨勢，切入AI等大商機，最看好奇鋐（3017）、初評「買進」，推測合理股價是市場最高的450元，同時初評雙鴻（3324）「中立」。

8.工紙國際行情觸底彈升，繼大陸紙廠金九銀十推動漲價成功，十一長假後下游的紙板、紙箱跟漲約3％～5％，接著越南工紙大廠也醞釀10月喊漲，正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）等三大工紙廠在兩岸、越南都有產銷基地，趁著第四季傳統旺季需求看增，擴大漲價效應，第四季要拚出今年營運高點。

9.網通廠正文（4906）下半年營收降溫，惟前三季營收仍較去年小幅成長4.5％，該公司表示，後續在新技術、新產品、新客戶將持續推動營收動能，等客戶庫存去化告一段落，營收有望逐漸回升，且陸廠出貨比重下降，越南廠的出貨比重上升，近一步降低了營運成本，下半年毛利率有望顯著改善。

10.富世達（6805）董事長黃祖模12日表示，折疊產品在消費性電子的高階應用，未因景氣不佳而下滑，目前滲透率還不高，以陸資品牌廠來看，大概只占7％，未來成長可期。

除了現有中系、美系品牌客戶之外，2024年將再坐收一家美系客戶，現有中系客戶2024年出貨亦樂觀，因此看好公司明年度營運。

另外，奇鋐（3017）董事長沈慶行罕見出席公開場合，12日在富世達業績發表會上表示，富世達是奇鋐立志成為機構及散熱領導廠商大戰略下的一環，成長值得期待，奇鋐將長期持有。

11.美中科技戰火，已從半導體設備、晶片延伸至指令集架構，外傳美方將對RISC-V採取制裁，對此，RISC-V概念股晶心科董事長林志明受訪時分析，RISC-V為全球通用標準，單方面禁止機率不高，推測會以制裁與特定公司往來的方式進行，現階段美方已制裁的公司，與晶心科沒有合作關係，對晶心科業務影響不大。

12.板卡市況於第三季回溫，帶動台系板卡廠業績逐月走升，其中，微星（2377）受惠顯卡出貨動能增長外，電競PC亦隨市場回暖走揚，拉抬其9月營收衝上近二十個月高點、單季營收居近六季新高，映泰（2399）、華擎（3515）也都繳出9月及第三季站上今年高峰，並回歸年、季、月同增的表現。

13.美國聯準會（Fed）9月會議紀要市場樂觀解讀，美債殖利率回落帶動周三美股收紅，主要亞股12日跟漲，台股在外資繼續以逾200億元重金買超下，推升加權指數站上季線，終場上漲153點收最高16,825點，萬七在望。

14.搶攻台灣2,000億元儲能商機，台泥集團12日宣布，旗下台泥儲能建置的全台最大100MW E-dReg儲能系統（電池容量311MWh）已完工並全數併入電網。

此外，台泥結合低碳建材與綠色能源發展的創新產品－專利防火滅火超高性能混凝土（UHPC）儲能櫃EnergyArk，預計18日在台灣國際智慧能源周活動亮相，明年1月更要前進CES展面向國際儲能市場。

15.台灣今年以來陸續爆缺蛋、加上進口蛋紛爭，預期缺蛋危機持續，畜牧大廠大成集團攜手日本昭和產業斥資10億元，於彰化打造的全台最大洗選蛋廠－昭成蛋品加工廠，12日啟用，預計全廠科技管控可容納400萬顆、每小時可處理38萬顆蛋。大成董事長韓家宇強調，除呼應政府「全面洗選」政策，也是為提升台灣雞蛋產業競爭力。

16.裕隆旗下納智捷（LUXGEN）n7身為首輛國產純電車，量產上市時程備受各界矚目，納智捷董事長左自生12日首度證實，n7預計於11、12月小量生產，明年1月中開始逐步交車，現有2.5萬張預購單，估至少將有3成轉為實質訂單，力拚上半年消化完畢。

17.東洋（4105）受惠發展困難學名藥及代理藥物營運雙引擎發威，前三季合併營收達38.6億元，營業利益10.83億元，稅後純益9.78億元，EPS達3.94元。由於第四季有流感疫苗開打、新藥Eravacycline（抗生素）可望於11月領證等利多加持，法人看好全年獲利有機會挑戰半個股本。

18.高端改裝車商三一東林（3609）搶攻大陸市場，12日上海分公司開幕，同時宣布取得英國手工車品牌摩根汽車（MORGAN Motor）中國區獨家代理權。三一東林表示，按目前預收單熱絡及新車抵港情況，第四季即可挹注營收貢獻，明年銷量更將達到60輛。

19.半導體測試介面暨設備廠旺矽（6223）今年以來受惠AI熱潮，並緊握美系GPU、網通晶片、FPGA等大廠訂單，不僅今年來營收走高，第三季營收再創單季新高水準，法人預估，旺矽今年營收也可望挑戰連六年創歷史新高紀錄。

20.由於疫後經濟復甦速度不如預期，加上大陸茶飲市場近年競爭激烈，連鎖茶飲集團雅茗國際12日董事會通過處分大陸孫公司「上海仙踪林餐飲管理有限公司」70％股權，處分金額為11.2萬美元。由於對上海仙踪林仍持股30％，雅茗強調，公司未來大陸事業將進行轉型，改以品牌授權模式發展。（中性看待）

21.統振（6170）9月合併營收為2.03億元，月增5.35％、年增33.05％，寫下16個月以來的高點，累計第三季合併營收為5.9億元，季增15.6％、年增28.94％，這也是不再認列達振營收以來的單季高點。統振看好金融科技業務下半年持續成長，隨著QuickPay APP有效註冊會員數與匯款筆數揚升、流通事業穩健營運，毛利率還將再攀高。

22.光學大廠佳能（2374）9月營收5.09億元，創今年度單月最高，累計第三季營收36億元，也寫下疫情以來單季營收新高紀錄。

佳能表示，Video Image影像應用產品仍為營收占比最高產品，光學零組件及代工類持續進步中，AI & Edge Computing（邊緣運算）的車用及監控系統進展平順，持續與客戶密切洽談2024年度的專案發展。

23.東台（4526）第三季營收逐月成長，參加歐洲工具機展接單亦有斬獲，目前在手訂單43億元，10月趁勝追擊，將接連參加日本名古屋機電合一展（MECT）與台灣電路板產業國際展覽會（TPCA），搶攻電動車、AI伺服板及載板市場商機。

此外，東台轉投資榮田精機（7709）5日獲准公開發行，東台配合榮田明年登錄興櫃，目前持股已從6月54.47％降至47％，預計今年底前降至45％。榮田上半年接單暢旺，在手訂單約14億元，上半年獲利6,414萬元，EPS為1.97元，未來將是東台另一獲利金雞母。

24.飲料食品包材廠宏全（9939）12日宣布，與日本股票上市公司山村硝子株式會社（Nihon Yamamura Glass）簽署業務合作備忘錄，雙方將展開包括在日本市場銷售宏全產品、兩方產品代工生產等四大合作項目，期能擴大雙方市場規模與商業契機。

25.中碳（1723）前三季營收64億元，遠低於去年同期82億元，但因碳材料出貨增加，帶動毛利率提升，前三季每股稅後純益4.93元，只比去年同期的5.82元少了近1元，獲利跌幅小於營收。展望第四季，預期國際油價和軟瀝青價格應有支撐，碳材料產品持續穩定出貨，中碳對整體營運仍偏樂觀看待。（中性看待）

26.暑假是海外旅遊旺季，公股銀信用卡海外刷卡金額第三季亦大爆發，成長幅度較去年同期大舉成長，成長率38％起跳，一銀更以122％奪下公股銀成長王，主要是促銷活動及高額信用卡回饋帶動。

27.裕隆集團兩款國產新車OE（原廠）車胎大單，引爆正新（2105）、台灣普利司通等兩大輪胎廠價格戰，最終納智捷電動車n7輪胎供應花落台灣普利司通，正新則是搶下裕日車X-Trail輕油電車款OE胎訂單，雙強平分秋色。

28.昱展新藥開發大收成，旗下長效型鴉片成癮注射劑ALA-1000，一、三、六個月劑型共三項產品，預計以8.62億美元（約合新台幣275億元），授權全球戒毒藥龍頭、納斯達克上市公司Indivior，力拚於2026年上市，未來昱展還可享有10％～15％的銷售分潤，改寫國內生技業授權紀錄。

29.公平會12日以附加負擔通過台灣大哥大與台灣之星合併案。台灣大第一時間回應表示，力拚2023年底前完成整併。由於遠傳合併亞太電搶先通過公平會核准並將於第四季完成整併，台灣電信市場由五家變為三家的全新競局確立，新電信三雄時代正式到來。

30.大陸「國家隊」中央匯金公司11日出手，增持大陸四大國有銀行：農業銀行、工商銀行、建設銀行、中國銀行A股股份，增持金額合計約人民幣（下同）4.77億元，釋出提振市場的信號。受此激勵，不僅陸港金融股12日大漲，陸港大盤也同步收漲。

31.以巴爆發軍事衝突，金管會緊盯金融業對以色列的曝險部位。金管會12日公布，至8月底銀行、保險、證券三業對以色列的曝險，合計達1,725.77億元，投信基金投資部位則曝險62.15億元，目前銀行已提列2.27億元的評價損失，較去年同期微幅增加，曝險最多的壽險業多是投資以色列公債，目前付息正常。

壽險業者表示，全球許多經濟、金融命脈都是猶太人主導，以色列「絕對安全」，且其以美元計價的30年公債，目前殖利率達5.73％、信評AA-，投資基本上沒有太大風險。（中性看待）

32.環境部12日公告溫室氣體自願減量及增量抵換辦法，前者可獲得未來能交易的碳權，後者可在環評中抵換。環境部預計年底前再公告溫室氣體減量額度交易管理辦法，為明年碳權交易取得相關法源。

33.總統蔡英文12日出席「2023投資歐盟論壇開幕典禮」致詞表示，建立更具韌性及能抵禦干擾國際供應鏈是台歐共同致力達成目標，全球各國正競相在快速發展晶片市場占有一席之地，台灣有成功的產業經驗，是歐盟可信賴合作夥伴，可確保供應鏈韌性。

34.信用卡驚奇8月。金管會12日公布，8月信用卡刷卡金額達3,537億元，創同期新高、史上單月第四高；同時8月單月停卡數逾374.8萬張、流通卡數少280萬張，亦創單月新紀錄。

35.大立光12日召開法說會，第三季毛利率及營益率42.56％、28.5％雙雙創下近10年季度新低，被市場稱為「老實樹」的董事長林恩平表示，展望第四季，預期10月營運動能會較9月好，11月更比10月好，高階手機鏡頭需求見到回溫走勢。

他表示，以前對景氣看法很悲觀，現在比較「沒有那麼悲觀」，但還是不樂觀。（中性看待）

36.日本央（銀）行12日公布9月生產者物價指數（PPI），不僅創兩年半來最小增幅，也是自2021年初以來，PPI增速首次落後最新的消費者物價指數（CPI）。

日銀稱通膨壓力減緩的說法獲得佐證，但PPI若持續減速，日本經濟恐再響通縮警報。

37.大陸拚經濟，人工智慧、生技和新能源等戰略性新興產業為重點方向，大陸國務院國資委近日公布，2023年1至8月，央企戰略性新興產業完成投資逾人民幣（下同）8,400億元，年增約30％，在推動產業升級的同時，帶動上下游企業共同發展。

38.華為無線網路產品線總裁曹明近日在2023年全球移動寬頻論壇期間，發表全球第一個全系列5G-A（俗稱5.5G）產品解決方案。該方案透過「寬頻、多頻、多天線、智慧、綠色」等五大基礎的持續創新，能提供十倍網路能力，幫助營運商構築5.5G網路。

39.東哥遊艇（8478）董事會今年9月核准資本支出計畫案，購地因應擴廠需求，東哥12日重訊公告，已簽約向東峯鐵工廠買進4,939.53坪，每坪24.29萬元，總價約12億元，預計明年興建新廠，不過，此一資本支出另外還有8億元左右，用以購買設備和建廠費用。

40.工業電腦廠樺漢（6414）12日重訊公告，旗下Kontron AG董事會通過將透過其子公司Kontron America進行收購美軟體商BSquare Corporation，預計交易總金額約3,800萬美元，換算新台幣為12.19億元，本案需經過美國證券交易委員會（SEC）等相關主管機關核准，預計今年底完成。

41.網通大廠中磊（5388）與北美有線電視營運商Charter攜手參展2023 SCTE，首度發表新世代Design for Reuse系列產品；法人預估，歐美網通市場仍持續去化庫存，中磊去年營收大幅成長47％之後，今年營收以持穩為主，但營運體質調整後，營業利益率提升，全年獲利可望持續優於去年表現。

42.台積電DCA策略夥伴巨有科技（8227）公布自結獲利，8月EPS達0.55元，較去年同期成長189％。巨有科技提供IC設計服務，目前以28、40奈米以上的成熟製程特殊應用IC（ASIC）為主，近期隨創意（3443）、世芯（3661）重回市場青睞，市場也將目光焦點移往策略夥伴之一的巨有科技。巨有表示，會逐步往先進製程、先進封裝前進，目前已有提供台積電5、7奈米Turnkey服務。

巨有科技今年8月EPS 0.55元，累計7～8月EPS 0.96元，較去年同期翻倍成長。

1.地緣政治和政治不確定性，成為全球主要CEO眼中的首要風險。KPMG最新發布2023全球CEO前瞻調查，1,300位大型企業CEO評選出的五大風險，依序是：地緣政治和政治不確定性、企業營運、新興科技、供應鏈和監管法規。

B.利空因子：

2.以巴衝突對全球金融與經濟帶來的衝擊，引來各界高度關注。法人對此表示，初步觀察以巴衝突並未導致地緣政治風險再起，美股收紅、台股同步勁揚；財經官員分析，以巴衝突與俄烏戰爭層次不同，目前觀察焦點在於，衝突背後會不會有大國勢力的介入。

3.美國9月消費者物價指數出爐，數據顯示聯準會對抗通膨的戰役尚未告終，市場燃起年內再度升息的擔憂，美債殖利率揚升，華爾街股市12日高開後盤初轉跌，道瓊工業指數盤中一度下滑近350點，尾盤時段跌勢收斂，終場三大指數盡墨。

道瓊工業指數下跌173.73點，或0.51％，以33,631.14點作收；標普500指數下滑27.34點，或0.62％，收4,349.61點；那斯達克指數下跌85.46點，或0.63％，收13,574.22點；費城半導體指數上漲10.80點，或0.31％，收3,548.62點。

4.美國聯準會（Fed）11日公布會議紀錄，內容顯示，由於美國經濟路徑的不確定性增長，以及波動的數據與緊縮的金融市場，為經濟成長帶來風險，導致Fed決策者上月對於是否再次升息意見分歧，但一致認同利率應維持高點一段時間，以及決策應更加謹慎。

5.外媒12日報導稱，高通（Qualcomm）將在美國加州裁撤1,258名員工，以應對其主要產品需求低迷的局面，預計將於12 月中旬左右開始裁員，其中逾750個被裁撤的職位將來自於該公司的工程團隊。

6.美國勞工部勞工統計局12日公布，美國9月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，與8月持平，略高於預期的3.6％；排除波動大的食品與能源價格後，9月核心CPI從8月的年增4.3％降至4.1％，符合分析師預期。

市場預估，聯準會年內再升一次的機率來到約50％，較周三預計的30％大幅回升，並預估明年首次降息的時間從6月推遲至7月。（中性看待）

7.光學族群股王大立光第三季法說會落幕，雖釋出高階機款拉貨優於原先預期與客戶對高階鏡頭興趣提高等看法，但上季毛利率、營業利益率急墜，遠遠低於外資圈預期，保守派看大立光後市占上風，本國即有投顧由「買進」降評為「中立」。

8.美債殖利率飆高，加上投資型保單新制奏效，資金全跑往債券。六大壽險9月新契約保費罕見不到300億元，預估整體壽險9月新契約保費可能450億元附近，前九月新約保單賣不到5,200億元，全年恐難破7,000億元大關，將創下2007年以來的17年新低。

9.德國百年老牌勃肯鞋（Birkenstock）11日進行股票首次公開發行（IPO），掛牌首日股價重挫近13％，反映投資人對新上市股票態度謹慎。

10.美國汽車工人工會（UAW）針對底特律三巨頭發動罷工抗爭，至今已達四周，但罷工規模有增無減。福特汽車位在肯塔基州的皮卡車廠在當地時間11日晚間，也加入罷工行列，由於這是福特在美國最大廠房，估計公司將因此蒙受龐大損失。

11.國際能源總署（IEA）12日公布月報指稱，以巴戰爭讓油市「充滿不確定性」而令人焦慮。但其預測今年全球平均每天石油需求量，在中國需求帶動下將創新高。

12.大陸地產商中國恒大主席許家印涉嫌犯罪被採取強制措施，風暴持續蔓延。市場傳出，河北滄州銀行遭恒大拖欠人民幣（下同）34億元，存戶擔心銀行風險，自8日起出現擠兌潮。滄州銀行澄清實際貸款僅3.46億元，並擺出「現金牆」自證流動性無虞，但仍止不住擠兌潮。

13.舊制房地買賣是課財產交易所得稅，且只課房屋所得、土地免稅，許多賣方因此將房屋、土地分開計列，且把所得灌到土地，降低稅負。這些案件要特別注意，因為國稅局掌握的資訊愈來愈齊全，很容易被重新認定。日前有民眾就被國稅局以銀行資料勾稽，逮到原始買賣契約未將房地分開計價，最後遭補稅300多萬元。

14.背光模組廠第三季營收出爐，瑞儀（6176）受蘋果調整IT產品庫存影響，第三季旺季不旺、合併營收113.88億元，季減3.6％、年減36.73％。中光電（5371）第三季自結合併營收104億元，季增8％、年減19.4％。

15.螺絲業進入第四季仍維持不景氣的市況，多數業者9月營收年減幅超過50％，僅有少數廠商逆勢反彈，但整體景氣仍不容樂觀，尤其木螺絲今年上半年訂單減少3成，下半年減少5成，業者表示除非有急單或俄烏戰爭結束，否則恐怕明年一整年都不太樂觀。

國內螺絲廠9月營多半不佳，顯見螺絲業遭逢史上最差市況還未解除，例如燁興（2007）9月營收3.80億元、年減24.51％，華祺（5015）9月營收1.28億元、年減44.90％，久陽（5011）9月營收2.20億元、年減50.11％。