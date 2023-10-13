台中人獨享！「阪前」招待氣泡酒、「品田」內用外帶都好康

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台中鄉親福利來了，王品集團匯集五大品牌，在台中捷運南屯站打造「王品美食城」，新店陸續開幕。「阪前和牛鐵板燒」台中二店慶開幕，為台中顧客舉辦獨家「阪前之夜」，11／8與11／15兩天晚餐時段到「阪前」文心五權西店內用套餐，即招待每位顧客精選「Caldirola Moscato氣泡酒」1杯，即日起開始預約。「品田牧場」台中文心五權西店、台中米平方店接連開幕，開幕期間，拍照打卡享平日內用第二客套餐6折優惠，10／16~11／30期間，到店外帶自取享單筆消費88折。

王品旗下精品鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」第二家分店選擇落腳台中南屯商圈，10月初試營運期間已收穫大量好評，與台中鄉親同慶，將在11／8與11／15兩天舉辦限定「阪前之夜」，活動當天晚餐時段，到「阪前」台中文心五權西店內消費套餐，即免費招待每人1杯精選「Caldirola Moscato氣泡酒」，以Moscato麝香葡萄釀成，花果香氣與清爽酸甜口感，正適合與「阪前」奢華和牛、鮑魚、龍蝦等美食搭配享用。此外再加碼贈菜，10／16~11／17，平日到店內用打卡評論，招待價值680元的「松露清酒和牛頰」1份。

炸豬排專家「品田牧場」10月在台中市區開出台中文心五權西店、台中米平方店，鄉民所愛的「進擊的巨蝦黃金豬排」、「厚切腰內明太子大阪燒」與「雙倍顎勢力豬排漢堡」等主餐與越光米飯、飲料、高麗菜絲無限享用歡樂吧，現在台中鄉親都吃得到。台中文心五權西店訂於10／16正式開幕，10／16~11／17期間，平日到店內用並拍照打卡，就享第二客套餐6折優惠。

而選址於中科商圈的「品田牧場」台中米平方店為台中最大店，座位數多達114席，搶攻當地上班族、小家庭需求，將在10／23開幕，10／23~11／30期間，平日到店內用，拍照打卡，第2客套餐同樣有6折優惠。慶祝雙店開幕，10／16~11／30期間，到全台「品田牧場」外帶自取，即享單筆消費88折。

※開車不喝酒，喝酒不開車

※未成年請勿飲酒