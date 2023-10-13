六福萬怡寶貝周歲派對 滿2桌81折、下訂再贈農純鄉寶寶粥

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周歲派對絕對是每位新生兒寶貝人生第一場大事，台北六福萬怡酒店自即日起至12月31日推出「滿月酒與周歲派對專案」，專案內容除含星級宴席料理、熱茶及果汁暢飲、6吋寶寶生日蛋糕外，更打造全新派對佈景主題，提供聰明門、12項抓周道具與專業抓周儀式主持人，此外並攜手婦幼食品品牌「農純鄉」旗下品牌「寶寶粥」，推出預訂周歲派對專案即贈價值700元「農純鄉寶寶粥PLUS」體驗組乙組。

六福萬怡坐落四鐵共構、交通便捷處，本次於宴會廳推出「滿月酒與周歲派對專案」，提供賓客全套式的抓周體驗，從遵循古禮的祈福儀式道具、聰明門、智慧鑼、虎衣到12項抓周用品均一應具全，並配置一位專業抓周儀式主持人，帶領賓客一同祝福寶寶，完成儀式進行。而賓客亦可於抓周活動結束後，品嚐星級桌菜與席間熱茶、果汁無限暢飲，並贈送Elite Bakery一禮烘焙6吋寶寶生日蛋糕乙顆，讓賓客與寶寶共同迎接1歲生日到來，若訂滿3桌再升級為8吋蛋糕。此外於即日起至年底前下訂專案，即贈「農純鄉寶寶粥PLUS」體驗組，內含人氣暢銷款：雞肉、豬肉、干貝、鱸魚寶寶粥各乙份。

「農純鄉寶寶粥PLUS」為全台唯一榮獲歐盟最高等級A.A. Clean Label 與穀研所100％無添加潔淨標章驗證的寶寶副食品，主打食材純天然、絕無防腐劑，並添加產銷履歷證明之台灣黑羽土雞所滴煉的滴雞精，提供優質的蛋白質營養等，給寶寶星級的美味同時亦兼顧食品安全與營養。「滿月酒與周歲派對專案」每桌10位，單價23,800元起，若訂兩桌(含)以上，每桌優惠價19,800元起。用餐當日於社群分享，再贈六福皇宮頤園酸梅湯無限暢飲。