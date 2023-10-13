UAW罷工升級 福特稱薪酬提議已達極限

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美國汽車工人聯合會（UAW）罷工進入第四周，美國第二大汽車製造商福特（Ford）指出，其目前向UAW最新提交的薪酬建議，已經是集團可向工會成員提供的極限，若UAW持續升級罷工行動，導致利潤較高的裝配廠停工，恐會對集團及工人造成傷害。

UAW與美國汽車三巨頭福特、通用（GM）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）之間的勞資談判難達共識，UAW於9月15日起發動罷工，UAW周三指出，由於福特拒絕在談判中採取進一步行動，福特位於肯塔基州的最大工廠也將加入罷工行列。

福特的燃油引擎汽車業務主管加爾霍特拉（Kumar Galhotra）12日表示，該集團的薪酬提議已達到極限，如果UAW要求進一步增加薪酬及福利，將損害集團未來對業務的投資。加爾霍特拉表示，福特願意在當前報價範圍內重新分配資金，以便與工會進一步談判，盼能達成協議，此外，福特也願意將建設中的合資電池廠工人納入合約談判之中。

UAW周三無預警升級罷工行動後，主席費恩（Shawn Fain）表示，UAW談判代表周四會將注意力轉向與斯泰蘭蒂斯的談判。

福特管理層指出，為了因應當前的罷工，旗下約4,600名工人將暫時被解僱，因為他們的生產工作仰賴於肯塔基工廠產的皮卡車Super Duty以及豪華休旅車Lincoln Navigator。福特供應鏈負責人多爾（Liz Door）則稱，自9月15日爆發罷工以來，目前已有1.3萬名福特供應商的工人被暫時解僱。

對於福特薪酬建議達到極限的說法，費恩反駁指出，福特、通用和斯泰蘭蒂斯如果針對股票回購加以控制，並削減高階主管的過高薪酬，便有能力再提高加薪幅度，也能恢復固定福利退休金制度。