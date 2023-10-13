2023第八屆台日寵物研習營 反應熱烈大獲好評

由福壽實業主辦，寵樂健康照護體系、中華獸醫師聯盟學會及國立臺北科技大學共同協辦的【2023第八屆台日寵物研習營】，假北科大先鋒大樓的專業講堂舉辦，活動在現場座無虛席的踴躍出席及線上學員的熱情參與中圓滿落幕。福壽實業是台灣第一大國產寵食製造商，「博士巧思」亦是由福壽所開啟引領的台灣第一支寵食品牌，以及多個人氣寵食品牌「艾思柏」、「葛莉思」、台灣NO 1的處方寵食「首護」等都是由福壽實業所生產；在洪堯昆董事長堅持不偷工減料、不混雜成分、採用新鮮原料MIT在地製造，「讓毛小孩吃得和我們一樣好」的企業使命驅使下，除了不斷精進自家多款熱門寵食的品質。

【2023第八屆台日寵物研習營】今年以『小秘訣大公開！寵愛毛孩與皮膚營養的甜蜜指南』為活動主軸，邀請台日多位專業人氣講師授課。幾乎是每年固定講師群班底，同時也是日本規模最大的動物專門學校「千葉愛犬動物花藝學院」的日籍專業講師濱保 衣都子老師，今年用更加活潑的方式介紹「貓咪照護新知及安撫技巧」；另一位日籍專業講師津々樂 仁美老師則為大家說明「日本寵物產業現況分析」，例如日漸興起的寵物信託、寵物殯葬產業等，提供學員們不同的市場視角。黃金講師陣容還有康寧動物醫院王聲文院長、詹謦鴻專業營養師告訴大家犬貓秋冬常見的皮膚問題及日常如何透過飲食進行皮膚的保養調理；更有專業攝影師洪少宇指導大家拍攝毛孩的技巧，精準捕捉寶貝們的每個珍貴時刻。除此之外，這次的課程更符合「台北市動保特寵認證時數」3小時，也可獲得全台獨家「千葉愛犬動物花藝學院」專業證書，吸引不少專業寵物業者及對相關知識有興趣的民眾積極參加。

特地撥冗出席的農業部動物保護司寵物管理科宋念潔科長表示，寵管科秉持著和毛孩一起成長、提供最細心照護的精神，除了在寵物食品的品質把關上多所著墨，接下來也會就飼養犬貓的分類分級管理制度建立、寵物產業的輔導(例繁殖、買賣、寄養等)深入費心瞭解，希望能提升台灣整體的寵物環境，讓毛小孩們得到更多更完善的照護。

長期推動糧農循環理念的福壽實業在2018年榮獲SGS認證「BS8001:2017循環經濟標準」最佳化(Optimum)等級，成為台灣首家通過循環經濟標準驗證的食品製造商，經營範圍涵蓋各式食用油脂、穀物食品、寵物食品、農業資材、水畜產品等，在地深耕百年的福壽實業對於每一隻毛寶貝們比誰都在乎，擁有近四十年的專業研發經驗，以人食等級置廠，是全臺第一家同時取得HACCP、ISO 22000國際食品安全系統雙驗證的寵物食品製造廠。

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