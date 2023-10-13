迎周年慶、網購旺季 凱基銀祭不限消費類別「刷卡777抽iPhone 15 Pro Max」

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國人使用行動支付已普及化，根據凱基銀行大數據資料顯示，後疫情時期卡友行動支付簽帳金額更是不斷攀升，平均每季成長逾10％。隨著國人刷卡消費暨旅遊動能恢復及接踵而來的購物節，凱基銀行為滿足客戶需求，除了提供旅遊、網購等刷卡回饋活動外，更加碼推出「刷卡$777，週週抽新機」活動，凱基銀行信用卡客戶自今年10月1日起至11月30日止刷卡消費單筆滿777元，登錄活動即可享有1次iPhone 15 Pro Max抽獎機會；若同時為凱基銀行臺、外幣存戶、貸款戶，抽獎機會再加倍，且抽獎次數無上限，刷越多中獎機會越多。

迎接百貨週年慶及電商網購旺季，預期民眾刷卡消費需求升高，除了刷凱基卡消費可參加「刷卡$777，週週抽新機」活動外，還可同時享有最受卡友們喜愛的網購刷卡回饋，11月底前凱基銀行卡友在momo網購、蝦皮購物、Yahoo購物中心、PChome線上購物、東森購物消費滿額就享有最高10％刷卡金回饋。另外，也針對喜好3C數位產品的客戶推出刷卡優惠，凱基銀行卡友在Studio A／Straight、德誼數位、中華電信、遠傳電信、神腦國際及亞太電信的實體或網路通路消費，可享最高30期0利率分期，滿額再享有最高1,500元的回饋。讓凱基銀行卡友們享受雙重優惠活動，誠意十足！

凱基銀行「以客戶為中心」持續打造優質的客戶信用卡使用體驗。隨著網購便利性也提升詐騙的頻率，凱基銀行提醒民眾，切勿將卡號及OTP簡訊驗證密碼提供給他人，避免信用卡遭盜刷；另凱基銀行卡友也可開啟行動銀行APP中的「信用卡消費及服務通知」，讓每筆刷卡消費不論金額、消費地點，都可接到通知，及時自我監控交易；同時，線上消費選擇有動態密碼的網站交易，收到信用卡帳單核對後再繳費。防堵盜刷有銀行前端把關，再加上自身謹慎，即可安心消費。