美CPI高於預期 台股早盤拉回修正 2檔逆勢強漲

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受美9月CPI數據年增3.7％，略高於市場預期，導致美股走弱，台股「13號星期五」也開低以對，指數跌落16,800點整數關卡之下，目前暫報16,774點，下跌51點，權王台積電（2330）股價持平在550元，大立光（3008）法說後呈現下跌態勢，盤中跌幅約3％；盤面亮點股包括中工（2515）亮燈漲停、安鈦克（6276）上漲逾8％。

關注美股表現，四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌173點，或0.51％，收在33,631點；標普500指數下跌27點，或0.62％，收在4,349點；Nasdaq指數下跌85點，或0.63％，收在13,574點；費半指數上漲10點，或0.31％，收在3,548點。

儘管四大指數午盤附近一度全數翻紅，然而美國財政部拍賣公債需求欠佳，美債殖利率劇烈拉升，造成美股三大指數快速下挫，尾盤收低並結束連4日上漲態勢。

統一投顧分析，台股場外資金作進場搶多意願增強，配合台積電、聯發科權值股轉強，短線站上季線，但仍需觀察成交量動能能否維持。接下來仍面臨上檔16,900 壓力區，指數仍以區間視之，選股不選市。

法人認為，目前盤面輪動快速，資金聚焦IC 設計、半導體、封測、車用，如聯發科、矽統、創意、聯電、力旺、兆利、定穎、材料KY、華電、東陽、裕隆等。