「2023萬聖加年華」 10／21-22到萬華討糖搗蛋、同樂整個週末！

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由台北市加蚋商圈協會主辦、臺北市商業處指導「2023萬聖加年華」，將在10月21日（六）、22日（日）早上10點到傍晚17點，在馬場町紀念公園舉辦一整個週末的親子萬聖節派對！以南萬華「加蚋仔」在地文史為活動主軸，配合10月底萬聖節的到來，將馬場町紀念公園化作週末限定的萬聖派對現場，在萬聖氛圍中認識在地故事、吃遍萬華美食、一玩再玩各種親子同樂活動！

以「親子萬聖節派對」為定位的2023萬聖加年華，怎麼可以少了萬聖節遊行呢！頭尾二字取自萬華的2023萬聖加年華，將加蚋仔的意象以「加」融入，邀請大、小朋友穿上最可愛的造型，可能是蜘蛛人、公主，又或者是未來科技南瓜人，10/22（日）15:00 從馬場町紀念公園出發，沿著青年公園繞行，在加蚋仔沿途「不給糖、就搗蛋」！

免費戶外音樂劇演出，一場接一場！以親子嘉年華為活動構思主軸，「2023萬聖加年華」活動現場將為大、小朋友帶來數場免費的精彩表演！「2023萬聖加年華」10/21 開幕式，期間限定的「音人兒藝」樂隊組合，特別以加蚋仔在地吉祥物「茉茉鹿」為主角，創作出融合了古典樂、爵士樂與民謠曲風的「尋找茉茉鹿」音樂劇，為現場帶來精彩又逗趣的音樂演出！

除此之外，臺北市立圖書館行動書車「漫讀行者」也將造訪萬聖加年華現場，將原本館藏的精選書籍一本本帶到馬場町紀念公園，在現場放置舒適沙發座椅，更邀請「說了臺灣劇團」的凱蒂老師帶來「市場南方的微笑角落」英語繪本劇場，和小朋友近距離互動共讀。

加蚋商圈市集：最在地的美食，最道地的生活風格！2023萬聖加年華現場，搜羅了各種加蚋仔在地的好滋味，邀請加蚋仔最具代表性的小吃、甜品、佳餚，以及在地限定的各種生活風格商家到場擺攤，讓親子有得吃、有得玩也有得逛，在萬聖加年華待一整天也不會累！

萬聖加年華現場更祭出打卡送禮活動，只要在2023萬聖加年華活動現場拍照打卡，就可以獲得加蚋商圈精選小禮，數量有限，送完為止。10/1-10/22 先來加蚋商圈消費，滿額還可抽東京來回機票！

到加蚋商圈消費，還有機會抽中東京來回機票！從10月1日起至10月22日，活動期間只要到加蚋商圈指定店家消費，單筆消費滿300元可獲得抽獎券乙張（滿600元獲得兩張，依此類推），就有機會抽到以下好禮喔！頭獎將於2023萬聖加年華開幕現場開出，其他獎品則會在10月23日於臉書粉專「台北市加蚋商圈」公布。買越多、抽越多、中獎機會越高，10月就趕快到加蚋商圈消費吧！

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