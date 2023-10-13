2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 頒獎典禮

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經濟部產業發展署為加速新興顯示產業發展，於110年成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟（Smart Display Industrial Alliance, SDIA）」，積極推動面板、零組件、軟體、系統整合與服務應用之跨產業合作，以促成全方位系統跨域整合方案產出。SDIA於10月5日於臺北六福萬怡酒店盛大舉辦「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」頒獎典禮暨成果發表會，頒發獎項給12件優質的智慧顯示前瞻創新計畫，藉以表揚國內廠商對於拓展前瞻顯示技術的投入付出，有效提升國內智慧顯示產業形象。現場邀請眾多各界重要貴賓共襄盛舉，一同見證臺灣顯示產業於國際市場豐沛的競爭實力！

為鼓勵智慧顯示產業廠商持續精進前瞻顯示技術、並促進其研發成果導入跨域產品應用，SDIA連續二年舉辦「SDIA Award-前瞻顯示大賞」選拔活動，以「市場性」、「創新性」、「技術性」等重要指標進行評選，分別選出金質獎、銀質獎、銅質獎、佳作等獎項，藉以肯定其自我提升的堅持與努力，有效為產業發展挹注動能及推動產業再升級。

「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」評選以符合前瞻顯示技術研發為核心，同時對應技術突破之產品進行遴選，促進其研發成果導入到智慧醫療、智慧零售、智慧移動、智慧育樂等四大領域產品應用。「金質獎」由友達光電、元太科技獲獎。「銀質獎」由元豐新科技、友達光電、隆達電子獲獎。「銅質獎」由方略電子與群創光電獲獎。「佳作」由幻景啟動、啟耀光電、睿生光電獲獎。頒獎典禮會場同時陳列得獎產品成果，一展臺灣智慧顯示產業的傲人實力！

「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」活動現場特別邀請經濟部產業發展署林德生主任秘書、智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）柯富仁會長、吳志毅會長等各界產業代表與貴賓到場支持與指導。經濟部產業發展署林德生主任秘書表示，經濟部產業發展署自110年起，即藉由政府計畫與SDIA的推動，經由建環境、推場域、補資源三個方向，加速發展顯示產業高附加價值的創新應用。顯示產業在政府資源的投入再加上SDIA訪廠與商機媒合等多方努力，在轉型升級發展已有初步成果。不但促成廠商產出22件客製化整合性系統解決方案，帶動扶植34家新創團隊投入跨域顯示解決方案開發，強化新創廠商的商機。除此之外，也推動12件解決方案進南北場域落地驗證，包括臺北101導入全臺首座可踩踏LED互動地磚、於香堤大道導入智能指標以及在北捷導入多媒體智能車廂解決方案等，後續也將持續透過國內外展會與媒合，為上述解決方案連結潛在商機，拓展日本及東南亞等國際市場合作契機。

前瞻顯示技術布局各有所長，未來SDIA將持續協助智慧顯示產業朝向高附加價值產品或系統整合應用服務發展，鼓勵各領域發展應用解決方案，並落地場域，帶動整體智慧顯示產業轉型升級，開創產業應用之新藍海，創造臺灣下一個顯示世代的黃金未來。

次世代顯示技術霸主Micro LED

經濟部產業發展署主任秘書林德生（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 金質獎」予友達光電副總經理吳仰恩（右）。圖／經濟部產業發展署提供

Micro LED 被稱為次世代顯示技術霸主，臺灣面板大廠皆磨刀霍霍積極投入研發推出相關創新應用產品。在諸多Micro LED顯示應用領域中，大型拼接顯示應用是現階段的主流應用，而車載與穿戴等應用則是接續大型拼接顯示後具發展性的高階產品。在2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞，其中四項與Micro LED相關計畫獲獎。

友達光電長期深耕Micro LED顯示技術，布局Micro LED 完整生態圈，此次以「13.5吋透明超高像素密度（163ppi）Micro LED 顯示器」以及「60吋高透明度Micro LED顯示器」榮獲金質獎與銀質獎肯定。

金質獎為「13.5吋透明超高像素密度（163ppi）Micro LED 顯示器」，為全球最高解析度163 ppi的13.5吋透明Micro LED顯示器，面板穿透率高達55%，並擁有5,000 nits高亮度表現及窄邊框設計，讓使用者同時享有高畫質的影像感受與高科技感虛實整合的應用氛圍，並積極導入智慧座艙與商用零售市場等多元場域應用。

銀質獎的「60吋高透明度MicroLED顯示器」以玻璃基板為載體，結合Micro LED的顯示技術，利用微型LED晶粒高穿透率的光學設計、LTPS技術和搭配無邊框設計，擁有600nits的全畫面亮度、大於60%的穿透率以及大於NTSC 110%的廣色域，運用Micro LED彈性拼接特性以滿足更多樣化的應用尺寸需求，可應用在汽車側窗玻璃、智慧窗戶等，並依客戶需求調整並延伸應用於不同場域。

富采集團透過高度整合的集團資源，子公司隆達電子和元豐新科技榮獲兩項銀質獎。隆達電子獲得銀質獎計畫為「低碳低能耗之主動式驅動可拼接Micro LED透明屏」，首創「低碳製程」晶圓級製程封裝技術（Wafer-level Packaging），整合Micro LED及Micro IC於0202 RGB單一封裝中，其獨家專利的i-Pixel驅動方式由被動式進化到主動式，結合「低碳製程」和「低能耗」特點，打造符合永續趨勢的「雙低」Micro LED透明顯示屏。元豐新科技此次獲得銀質獎計畫為「微型化Micro LED創新技術（i-Pixel）與應用（SLIM）」，以創新的智慧整合架構SLIM，將此架構結合智慧快速轉移和混Bin技術，應用在Micro LED晶粒的大規模轉移和封測技術上，不但可降低製造成本、提高生產效率，同時也實現品質追溯。

Mini LED具成本優勢 應用層面廣

SDIA會長吳志毅（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 銅質獎」予方略電子副總經理劉玄達（右）。圖／經濟部產業發展署提供

Mini LED 與Micro LED皆是新世代顯示技術，Mini LED技術介於傳統 LED與Micro LED之間，但其顯示效果比傳統LED更加細膩，而其巨量轉移製程良率也比Micro LED高，具成本競爭優勢，因此比Micro LED更早進行商業應用，已廣泛應用在電視、手機、平板電腦、車載顯示等領域。根據TrendForce《2023 Mini LED背光新型顯示市場分析報告》顯示，2023年Mini LED背光應用產品的出貨量將從2022年的1,700萬台成長到2,100萬台。

致力於研發、設計、銷售AM Mini LED相關產品及技術的方略電子，以「AM Mini LED Strip Display磁吸式條屏」獲得銅質獎。「磁吸式條屏」以極輕薄、高彩度亮度、可懸掛、可多拼接、可貼附牆面、方便移動等特性，在場域應用上有更大的靈活性。特别是在零售場域，需要精準運用天花板、牆面、柱面等空間，以發揮最高坪效，「磁吸式條屏」的特性更能吸引消費者的目光。

面板大廠群創光電的子公司啟耀光電獲得佳作，計畫為「全域可調式對比拼接Mini-LED透明顯示器」。整合母公司群創光電最新技術「全域可調式液晶面板」落實透明顯示器在應用領域的廣泛性與商業價值。全區域可調式對比度規格，強調透明顯示不受外部環境干擾與光源影響，可輕易顯示清晰畫質同時呈現透明顯示器高穿透特性，未來採模組化設計，期能輸出國際市場帶動整體商機。

淨零碳排趨勢 電子紙成長動力強

經濟部產業發展署主任秘書林德生（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 金質獎」予元太科技技術長Ian Douglas French（右）。圖／經濟部產業發展署提供

受惠於數位化浪潮與永續發展趨勢，電子紙具備省電與低碳的優勢，近年來快速進入到電子書閱讀器、電子貨架標籤與廣告看板等消費性產品和醫療/零售/移動領域市場。根據野村證券預估，電子紙顯示器（EPD）市場將從2020年到2025年之間，將以7%的年複合成長率（CAGR）增加，預估2025年全球產值將突破10億美元（約新臺幣280億元）。

元太科技為全球首家同時整合電子紙上下游的業者，開發低碳、護眼的電子紙產品，推動各類型電子紙產品應用的普及與成長。今年二項彩色電子紙技術皆獲得金質獎。「E Ink Spectra 6彩色電子紙技術」提供反射式顯示器高規格的色彩飽和度和鮮豔度，媲美市面最先進彩色列印機相同的色彩品質與視覺效果，可無紙化替換店內貨架標籤、促銷廣告、室內看板，可取代任何紙質海報的輸出，減少一次性紙張浪費，協助零售廣告業建構智慧兼具永續的終端場域。

「E Ink Kaleido 3彩色印刷電子紙技術」具備寬溫操作區間（-15。C至65。C）的優勢，突破過往電子紙在戶外看板的限制，電子紙不自發光的特性，符合Dark Sky（暗空）認證，能杜絕光害、減少對生物的光危害，同時可節約九成以上的耗電量，可解決戶外看板的痛點，兼顧場域智慧化和環境友善。此外，該技術提供4096色溫潤柔和的色彩，色彩飽和度提升30%，同時搭載低藍光前光，即使開啟閱讀燈也對眼睛友善，可提升消費者數位閱讀的意願。

群創光電以「可撓式製程提升曲面彩色電子紙技術」獲得銅質獎，整合元太科技之微杯化（Microcapsulated）微膠囊型電泳技術，並結合群創獨家的軟性電子紙模組技術加上軟性FPC板以及雷射激光切割，研發出可撓式的曲面電子紙產品。這項曲面彩色電子紙，具有可撓式特色，材質耐久堅固，並能彈性設計，可輕鬆與材料、結構、應用結合，創造智慧零售與交通場域曲面需求之應用。

智慧醫療打破時空限制 提升診療效率

台灣區電機電子工業同業公會副秘書長呂正欽（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 佳作」予幻景啟動執行長楊鈞翔（右）。圖／經濟部產業發展署提供

SDIA鼓勵智慧顯示產業跨域合作，將研發成果導入智慧醫療、零售、移動與育樂等四大領域，此次有二項得獎計畫即是智慧醫療應用。

睿生光電為臺灣首家100%整機設計與製造X光平板感測器製造商，本次獲得佳作之計畫為「便攜型睿智X光平板感測器-Ridge X-Ray Flat Panel Detector」。採用100µm像素尺寸TFT sensor，讓影像細節更豐富細緻。同時運用軟性材料作為TFT基板及設計符合人體工學的外觀，機體重量不到2公斤，具有輕巧、便攜與堅固的特點，方便救護人員在救護車或新生兒保溫箱等狹隘空間使用。此外，最新的NFC和WiFi6無線技術，使操作更為簡潔高效，能在短時間內提供關鍵的診斷資訊以支援緊急救援和醫療決策。

以新興顯示和互動技術與產品研發為主軸的幻景啟動，本次獲得佳作之計畫為「藉由裸視3D浮影顯示與凌空互動技術，提升醫學教學和醫病溝通的效率」，其獨家技術將MRI或CT影像重建為3D模型再轉化為3D浮影，讓使用者可用裸眼觀看站立的3D浮影並用手指凌空操控和編輯。在醫學教學或醫病溝通，醫師可用凌空拖拉與點選等方式操控3D浮影，與學生討論醫學實際案例或對病患詳細解釋目前病況與預計的手術計劃，達到快速理解和良好的教學與溝通效果。

智慧音箱讓居家生活掌控超簡單

SDIA 會長吳志毅（左）頒發「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞 銅質獎」予群創光電總經理楊柱祥（右二）。圖／經濟部產業發展署提供

群創光電另一榮獲銅質獎計畫為「浮空影像智慧音箱」，採中小尺寸研發策略，以更輕更薄更窄更省電，在不減損原有的效能下，又集結新功能。結合浮空影像技術與智慧音箱開發出「浮空影像智慧音箱」，整合顯示基板與特殊光學設計，以 R250mm 曲面設計、極窄邊框拼接屏，搭配高亮度浮空影像與懸浮觸控手勢操作。智慧音箱除控制家庭自動化系統，其曲面屏提供大視角顯示可播放如當地天氣、室內環境、安全監控等資訊。立體浮空影像可搭配音樂及周遭環境播放，AI結合聲控與影像，讓智慧音箱更融入家庭生活。

智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA）簡介

為加速新興顯示技術產業鏈的商轉，行政院於109年5月核定「臺灣顯示科技與應用行動計畫」，110年經濟部產業發展署成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟（Smart Display Industrial Alliance, SDIA）」，以推動國內顯示元件、面板、系統整合及應用服務等產業跨域合作，發揮臺灣既有產業優勢，打造全方位系統整合方案。

「智慧顯示產業跨域合作聯盟」對應智慧醫療、智慧零售、智慧移動及智慧育樂等四大領域，成立四大應用領域SIG（Special Interest Group），整合並串聯產官學研能量與資源，投入智慧顯示應用解決方案開發。主要任務為提供前瞻顯示技術試製服務並推動前瞻技術商品化，鏈結國內外智慧醫療、智慧零售、智慧移動及智慧育樂相關應用場域需求，將智慧顯示系統整合解決方案導入場域實地驗證，適時引入政策資源鼓勵產業升級，藉此推動國內智慧顯示產業永續發展，創造嶄新國際競爭力。