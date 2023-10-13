解決中小企業碳焦慮 王美花：台電年底釋出5千萬度綠電

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台電將在中午舉行「小額綠電首賣」記者會，經濟部長王美花13日表示，為解決中小企業小額需求的「碳焦慮」，台電會宣布在年底釋出5,000萬度綠電，分兩批，讓中小企業可以小額買綠電，會有不同方案來打包，可以讓業者們市場上買到他們需要的綠電。

王美花陪同行政院院長陳健仁出席立法院「提出施政報告繼續質詢」前，接受媒體聯訪時，針對前內政部長李鴻源批評口罩國家隊作出嚴正回應。王美花表示，在2020年、全球疫情這麼嚴峻的時候，台灣在政府、產業、法人的支持下，讓口罩生產從一天188萬片、增加至2,000萬片，不僅供應國人疫情期間的所需，更幫助其他國家，這其實是很辛苦的一場仗。

王美花指出，「我自己也在指揮中心擔任物資組組長，看到工具機業者不僅免費協助，還自帶便當去裝機」，事情發生也才三年而已，民眾的感謝也還記憶猶新，不應該只是幾年的時間，變成為了選舉沒有是非，沒有事實根據就做這樣的抹黑，非常不應該。

另外，針對台積電獲得美國豁免晶片禁令，王美花表示，台積電目前已取得豁免、有獲得展延，在中國營運很正常，國際級的公司會做好營業秘密的保護、也會遵守相關規範。至於日本政府加碼台積電二廠補助，王美花表示，台積電目前最先進的製程都在台灣，也成立研發中心，一方面深耕台灣、一方面全球布局，獲得當地政府支持，也是經濟部所樂見的。