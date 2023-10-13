清景麟6建案祭出限量購屋利息補貼 最高3年

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在第三季推出「億元成家計畫」，售出300戶之後，清景麟建築團隊13日宣布，第四季推出「您住房，我付息」房貸補貼回饋，包含高雄「清景麟國家公園」、台南「研森」、「清景麟夢公園」、「長勝」、「美學」、以及「巴克禮PARK」等6個建案，只要購買指定戶別，依購買資格，可享有1至3年不等的房貸利息補貼，限量300戶，預計最高總補貼利息達1.2億元。

清景麟建築團隊董事長林聰麟13日表示，自7月1日起，平均地權條例正式推行以來，購屋的民眾以自住需求居多，但，通貨膨脹造成的房價漲勢，會讓有需求購屋的民眾倍感壓力，為了讓大家可以輕鬆買房，擁有自己的家，特別推出「您住房，我付息」房貸補貼的回饋活動，將行銷預算改為更實質的補貼，預估總補貼利息最高達1.2億元，讓消費者更有感。

清景麟「您住房，我付息」的房貸補貼回饋，以房貸約定利率2％計算，最高補助房貸額度1,000萬元。活動總共分為三個階段，第一階段即日起至10月24日止，針對6個活動建案的已購客及其二等親，若購買當案的指定戶別，即可享有房貸利息補貼3年，上限100戶，假設貸款金額為1,000萬元，以約定利率2％計算，就可獲得一年20萬元的高房貸利息補貼，可大大減輕交屋後的貸款壓力。

清景麟說，「您住房，我付息」第二階段10月25日起至11月7日止，只要所有清景麟建案的已購客，購買活動建案的指定戶別，可享有房貸利息補貼2年，上限100戶；第三階段自11月8日起至12月底，無論是已購客還是新客，只要購買活動建案的指定戶別，可享有房貸利息補貼1年，上限100戶。