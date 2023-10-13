美媒爆一掛美企與陸半導體巨頭做生意 內幕曝光

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【中時新聞網 吳美觀】中芯、華為聯手打造麒麟9000S處理器，採用7奈米先進製程（日機構拆解為14奈米製程），惹怒美國政府。美媒消息指出，中芯國際雖然被美方列為黑名單，仍可與美企做生意，數據顯示，去年中芯國際的營收中，有2成比重來自美國IC設計公司，代表中芯與美企業務往來相當熱絡。

華爾街日報報導，陸晶圓代工龍頭中芯國際在美國不止列入一個黑名單，被美國國防部列為「中國軍方企業」，同時被美商務部和財務部列入實體清單及美國投資人不得交易的股票。

中芯雖然被納入「實體清單」，但美商務部仍給予美國晶片業與中芯合作的許可證。去（2022）年美國IC設計公司貢獻中芯15億美元（約台幣480億元）營收，占中芯營收占比約20%。

今年5月，中芯國際在加州爾灣的辦事處開幕，一票美國半導體業高層來到現場慶賀。

高通副總裁Roawen Chen表示，他希望有朝一日能看到中芯在美國建造一座晶圓代工廠。這段畫面被上傳到YouTube頻道，Chen的談話贏得現場與會嘉賓掌聲，中芯聯合執行長趙海軍還說了聲「謝謝」。美中晶片大廠高層互動這一幕，恐讓美國總統拜登臉綠了。

對此，高通發言人回應華爾街日報，「這是玩笑話」。隨後這段活動談話內容被修改，影片觀看權限也受到限制。

報導指出，當天參加中芯爾灣辦事處開幕的企業，除了高通，還有芯科實驗室（Silicon Labs）、芯源系統（Monolithic Power Systems）和邁凌科技（MaxLinear）等客戶。這些公司未做出任何回應。

部分美國國會議員批評，目前對大陸的晶片出口限制措施漏洞百出，讓中芯獲得美國技術和資金，如同幫助中芯獲得尖端技術，並為大陸軍方生產晶片，可能用來對抗美國和其盟友。

拜登政府則反駁說，美國的限制已經使得中芯國際無法獲得先進技術，美國應該在國家安全和允許企業生意往來不受阻礙之間取得平衡。