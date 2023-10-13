長榮鳳凰酒店線上旅展10／17開賣 住宿券最低4折起 美食餐券買10送1

長榮鳳凰酒店（礁溪）春季線上旅展10月17日早上10點開賣，住宿券超殺優惠4折起，8,388元即享平日雙人一泊二食住宿。美食咖最愛的平日單人餐券下殺75折還有買10送1優惠，最低768元就能暢享宜蘭道地風味料理吃到飽。台中鳳凰酒店同步推出瘋狂優惠價，平日一泊一食住宿券下殺3.7折；鳳凰食號平日單人早午餐券每張550元，買10再送1。2023ITF線上旅展自10月17日起至11月8日截止，標榜美食、住宿、泡湯一次包辦。

長榮鳳凰酒店（礁溪）表示，今年ITF線上旅展住宿券買到賺到，原價20,856元的平日雙人一泊二食住宿券直接打4折，8,388元即可入住高級洋式客房，平日雙人一泊一食也只要7,888元，住宿券效期可使用到2024年5月31日，熱愛溫泉旅行的朋友趕快手刀搶購。長榮鳳凰酒店（礁溪）加碼推出旅展住宿券早買早享受方案，即日起到11月底前持本次旅展一泊二食住宿券完成訂房，於12月底前平日入住加送一手啤酒及可樂果，旺日入住也只需加價666元（原旺日加價為1,000元），每日名額限量。

長榮鳳凰酒店ITF線上旅展推出768元與968元兩款平日單人餐券。768元的早午餐／火鍋通用券，可享用原價968元的桂冠自助餐廳早午餐或煙波亭火鍋；而968元的晚餐／火鍋通用券，則可享用原價1,298元的桂冠自助餐廳晚餐或煙波亭頂級火鍋，划算超值再享買10送1優惠。秋冬泡湯季到來，「SPA／湯屋通用券套票」絕對必買，一套六張原價6,000元，旅展特惠價3,600元，持一張可單人使用千坪慢活SPA設施，持三張可雙人使用高級湯屋90分鐘乙次。想要泡湯吃美食二合一，可購買「一日券」，原價每張2,298元，旅展56折優惠價每張1,298元，可於平日單人使用慢活SPA設施並享用桂冠自助餐（早午餐或晚餐任選）或煙波亭火鍋乙客（不限價位）。

台中鳳凰酒店平日一泊一食住宿券下殺3.7折，只要2,666元即可入住（原價7,260元），另外台中鳳凰食號平日單人早午餐券原價759元，旅展優惠價每張550元、買10張再送1張，平均一張只要500元。2023ITF線上旅展礁溪與台中兩館的各式票券皆可使用到2024年5月31日，好康囤貨趁現在。