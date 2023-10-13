大陸刺激政策加速推出 市場等待後續效果

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大陸製造業景氣持續緩步改善，在9月結束景氣收縮，重回擴張階段。9月官方製造業PMI 回升至50.2，經過四個月的爬升後，再度回到50之上。多個主要分項出現改善: 供需同步擴張、價格回升、庫存改善。

9月的產、需同步加速擴張，新訂單指數至50.5，新出口訂單回升至47.8。兩大訂單指數回升表現均優於季節性，且內外需的差異進一步收窄，反映需求回升更為穩定、均衡。生產方面，生產指數回升至52.7，擴張進一步加速。此外，企業為應對訂單改善，也開始穩定人力需求，9月從業人員指數結束連續6 個月下滑，小幅回升至48.1。

工業生產進一步回溫，8月以來大陸工信部制定的工業增長政策效果有所顯現。從高頻資料來看，9月南方八省電廠日耗煤量月增率有所回落，主要系居民用電需求減弱，符合季節性特徵，但年增率較8月有所提振，工業用電表現不弱。高爐開工率和主要鋼廠粗鋼產量穩中有升，純鹼開工率月增率上行。消費品製造業方面，汽車全鋼胎、半鋼胎開工率維持穩定，PTA產量、江浙織機開工率在較高的水準上小幅上漲。整體景氣仍在復甦初期，生產擴張的持續性仍在進一步觀察。

庫存周期也是近期大家較關注的議題。從庫存來看，產、需穩定回升帶動產銷活動進一步加快。製造業產成品庫存指數回落，庫存量加速去化。另一方面，企業原材料採購加快、積極備產，帶動採購量指數續升至50.7％，原材料庫存指數回升至48.5。產銷更趨穩定，有機會帶動企業信心回升。

另外從中國人民銀行貨幣政策報告，也可進一步瞭解經濟狀況。其中提到大陸國內經濟「需求不足」挑戰仍存，「逆周期調節需持續用力」，以「著力擴大內需、提振信心」。另一方面，對貨幣政策的表述為「加大已出台貨幣政策實施力度」。

整體而言，第三季會議延續了需求偏弱的判斷，對宏觀政策的力度表述更為積極。因此6月、8月中期借貸便利（MLF）利率累積降息25個基本點，而9月0.25個百分點的降準落地，在加大已推出工具力度的要求下，預計人行下一階段將更多關注發揮存量政策工具的成效。

在保交樓的政策上，更多關注房貸利率調降、城中村改造等寬地產支援工具。會議上對房地產行業的表述中，新提出了首套房貸利率動態調整機制、首付比和二套房貸利率下限、降低存量首套房貸利率、支援城中村改造等寬地產支援工具，並要求「促進房地產市場平穩健康發展」。

而近期認房不認貸、首套房存量房貸利率下調等寬地產工具已較多落地，預計後續地產支援工具可能更多圍繞本次會議提到的城中村改造、平急兩用公共基礎設施建設等方向發力。

大陸在十一長假期間的消費活動是觀察經濟的重要時間點。截至目前的數據，主要呈現逐漸恢復的趨勢，有些超過疫情前的水準，但也有尚未回到疫情前的情況。後續觀察復甦動能的持續性。

今年十一假期民航和鐵路出行量較2019年疫情之前持續增長，國際航班數攀升至年內新高，私人交通出行延續高景氣度。公共交通共發送旅客總量約4.5億人次，日均旅客發送量恢復至2019年同期的72.4％。表現較好的，鐵路和民航的出行量較2019年同期成長23.6％及13.6％。主要國際航線航班數較去年增長約三倍，但僅恢復至2019年同期的66％，尚未超越疫情前水準。在人均旅遊支出消費方面，恢復至2019年水準的97.5％，較今年的五一假期約84.6％持續改善，其中文化娛樂、宴請消費表現較亮眼

（文／群益華夏盛世基金經理人 李忠翰）