三大峰會陸續登場 牽動美中台三角關係

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經歷3年的鎖國後，中國將於10月17至18日在北京舉辦第3屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，今年也是中國「一帶一路」倡議提出滿十週年，時值中美關係惡化、地緣政治緊張情勢升高，西方國家對中國經濟依賴抱持謹慎態度下，今年的「一帶一路」峰會，有多少歐美國家派員與會將成為觀察重點。

無獨有偶，今年亞太經濟合作會議(APEC)將於11月12至18日在舊金山登場，傳出中美兩大國正積極準備高層交流，有意在APEC上促成「習拜會」；市場關注中美關係能否在長期緊張後回溫，習、拜「會不會」將是重要指標訊號。

另外，被視為兩岸最高層級的經貿交流平台「兩岸企業家紫金山峰會」，將在11月14日起一連兩天於南京舉行，正值台灣總統大選敏感時刻，加上中國商務部近期表示將研究中止或部分中止「海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）」給予台灣的關稅優惠，「兩岸企業家峰會」能否成為破冰之旅，亦值得觀察。

三大峰會接連在10、11月舉行，雖然檯面上是中美兩大強權的政治博弈，但台灣問題卻是中美關係重中之重，三大峰會上的相互角力，亦代表中、美、台三方剪不斷、理還亂的複雜關係。

「一帶一路」倡議源起

「一帶一路」是絲綢之路的現代版，是中國國家主席習近平在2013年提出的國際合作新模式。「一帶一路」是指陸上「絲綢之路經濟帶」與海上「21世紀海上絲綢之路」的簡稱，「一帶」從陸上向西開放，經中亞、俄羅斯、中東歐、西亞延伸至歐洲，打造國際大通道和國際經濟合作走廊；「一路」從海上向西開放，經東南亞、南亞至印度洋，延伸至歐洲，以重點港口為節點，建設運輸大通道。

整個倡議橫跨亞洲、歐洲和非洲多個國家和地區，主要推動互聯互通和國際合作，合作重點在於加強相關各地的政策溝通、設施聯通、貿易合作。中國欲藉由「再現古代絲路繁華」的概念，協助與貿易夥伴間的建設和發展，並開拓全球經濟戰略布局，「一帶一路」是繼美國主導的馬歇爾計畫後，規模最大的經濟外交計畫。

「一帶一路」計劃規模覆蓋近70個國家，當中涉及約45億人口，占全球人口63%，整體經濟規模約占全球生產總值的29%。沿線國家當中，不少是發展中和新興的經濟體，中國方面認為，若能提升這些地區的基礎建設和經貿發展，將能為中國、亞洲以至國際帶來經濟與貿易成長新動力。

「一帶一路」被視為習近平「大國外交」戰略的核心組成部分，尋求中國根據其不斷上升的實力和地位，在全球事務中發揮更大的領導作用。該項目的目標完成日期為2049年，正是中華人民共和國成立的100週年。

「一帶一路」現況與挑戰

今年是「一帶一路」倡議提出10周年，國新辦日前舉行《共建「一帶一路」：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書發布會。國家發改委副主任叢亮指出，2013至2022年中國與共建國家進出口總額，累計達19.1兆美元，年均增長6.4%；與共建國家雙向投資累計超過3,800億美元，其中，中國對外直接投資超過2,400億美元。已有150多個國家和30多個國際組織加入共建「一帶一路」。

最新「一帶一路」白皮書提到，中國在共建國家承包工程完成營業額累計達到1.3兆美元。此外，還指出「中國進出口銀行『一帶一路』貸款餘額達人民幣2.2兆元（約3074億美元），覆蓋超過130個共建國家，貸款項目累計拉動投資4000多億美元，帶動貿易超過2兆美元」。即所有共建國家貸款約3074億美元，平均每個國家負債約為24億美元。

儘管中國官方宣稱，「一帶一路」10年來取得了實打實、沉甸甸的重大歷史性成就。但有觀點認為，「一帶一路」開展之初，出乎意料的好；到了後期，出乎意料的糟。隨著疫情後世界經濟的衰退和中美關係惡化，全球供應鏈破碎，「一帶一路」面臨很大負面影響。

其中，歐美國家從政府到輿論，一再批評「一帶一路」是中國設置的「債務陷阱」。疫情之後，國際經濟轉差，發展中國家尤甚，債務壓力陡增，這個時候，他們發現欠中國的外債中商業性援助規模較大，利率更高，再加上美聯儲大幅加息，使融資成本高漲，且自身的財政管理制度欠缺，種種因素因素加疊下，不少發展中國家一個接一個地面臨債務償付危機。

許多經濟學家和投資者表示，中國的放貸操作，助燃了斯里蘭卡和尚比亞等地的債務危機，在經過近十年慷慨提供貸款之後，中國在著手討論一項「一帶一路 2.0」新版計劃，將更加嚴格地評估新貸款項目，對於不願接受的貸款損失和債務的國家重新談判。

「一帶一路」背後的政治博弈

美國克林頓總統時期的財政部長勞倫斯·薩默斯曾表示，「現在世界在平行運行的默契就是，西方在做自己的事情，中國在做它自己的事情。那些得到中國資助的國家在按照中國的方式做事；我們支持的國家在按照我們的方式做事。」

但當這兩個平行運行的體系不斷交叉，這種默契就變得極為脆弱。

德國前外交部長加布里爾在離任前的演講中警告，中國在利用「一帶一路」的投資來宣揚一套與西方不同的價值觀體系。他說：「這不只是經濟，中國在發展一個全面的、不同於西方的體系。與我們的制度不同，這個制度不是以自由、民主和人權為基礎的。」

另有一派觀點認為，中國崛起前，源於自身實力不夠，鄧小平提出「韜光養晦」，但中國崛起後，開始產生衝動，希望尋求符合自身利益的秩序安排。

那麼中國想要什麼樣的世界秩序？習近平希望改變世界秩序，使其更適合威權統治者生存。

具體而言，中國並不打算使其他國家變得更像中國，而是希望建立一種「介入更少」的國際體系，使一個主權政府不必屈從於其他國家對於人權的定義。中國經常說「互不干涉」「相互尊重」都是基於這一原則，簡而言之就是「主權優先」，而非「人權優先」。

中國在第三世界國家中拓展雙邊關係，獲得一定的支持者。中國強大的經濟實力和對人權狀況的不關心，受到很多不喜歡美式國際體系的國家的青睞。

《經濟學人》評價認為，中國把「一帶一路」倡議變為拓展這種雙邊關係的重要載體。

APEC習、拜「會不會」引關注

亞太經合組織（APEC）峰會11月將在美國三藩市舉行，《華盛頓郵報》引述華府官員稱，總統拜登同中國國家主席習近平在峰會期間會晤的可能性「相當確定」，預計中國外長王毅月底訪美時，將敲定細節。

另據報，華為推出新款手機後，美國最快10月推出新措施，進一步限制向中國出口晶片設備和先進人工智能（AI）晶片。

習近平9月缺席新德里二十國集團（G20）峰會後，11月的三藩市APEC峰會成為中美元首會晤的最佳時機。此前，拜登多次表示，希望今年內同習近平會面，以求穩定陷入困境的美中關係。

近年來，由於台灣問題、新冠疫情、間諜指控、人權和貿易關稅等一系列問題，全球兩大經濟體之間的關係持續緊張。為修補關係，今年6月起，中美已舉行了多次高層接觸，美國國務卿布林肯、財長葉倫和商務部部長雷蒙多先後訪華。

不過中美在科技領域的競爭加劇，中國電訊設備製造商華為8月底推出新款5G手機，疑似突破美國的晶片封鎖，引起關注。路透社報導，美國官員近幾周對中國發出警告，稱預計本月就會更新限制向中國出口半導體和先進人工智能晶片的規定。

根據報導，美方將在去年10月出台的規定基礎上，新增限制條文並填補漏洞。美國行政管理和預算局官網本月4日刊載名為《對半導體製造項目的出口管制，對實體清單的修改》的文件。知情人士證實，文件內容就是預計對向中國出口晶片製造工具所推出的限制。

儘管中美雙方目前在檯面上仍箭跋弩張，但私底下雙方決策高層抓住各種機會營造習近平訪美的條件。「習拜會」不僅牽動中美兩國關係未來發展，面對突如其來的以巴衝突，包括中東議題、烏俄戰事、台海衝突都將成為關注焦點。

被視為兩岸最高層級的經貿交流平台「兩岸企業家紫金山峰會」，將在11月14日起一連兩天於南京舉行疫後首場大規模實體會議。據透露，大陸方面高度重視此次會議，因兩岸政治關係惡化未解，且時值大選前，兩岸企業未來能否在各領域推進合作，成為重要觀察點。

「兩岸企業家峰會」11月南京登場

「兩岸企業家峰會」於2013年7月分別在台北與北京成立，為兩岸最重要也是最大的企業交流平台，每次峰會出席企業家人數約在800～1,200人之間，且不乏雙邊重量級企業。大陸峰會領導人皆由已退休之政府高層擔任，台灣峰會方面則在蕭萬長轉任名譽理事長之後，現由前行政院長劉兆玄擔任理事長。

峰會共設有資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業合作暨青年創業、智能製造及裝備等8個產業合作推動小組，各組不定期探討各項具體的產業合作，成為兩岸關係冰封以來僅剩不多的交流管道。

年初兩岸邊境管制大幅鬆綁後，企業家峰會台灣方面與陸方共同支持多項產業交流對接平台，例如9月12日舉行的「第十五屆重慶‧台灣周」、19日在北京舉行的「第26屆京台科技論壇」等。

11月舉行的兩岸企業家峰會輪到陸方主辦，據悉初步議程，11月14、15兩日於南京揚子江國際會議中心舉行，會議主題為「新格局中深化合作，轉型升級創新的契機與作為」。14日當天上午將舉行開幕式與主題演講，擬請陸方、台方各兩位，共4位兩岸產學人士進行主題演講，下午舉行第一場次的各產業合作推進小組專題論壇，15日上午，再舉行第二場次各產業合作推進小組專題論壇，下午進行大會交流總結。

峰會還將於13日起在南京舉行與台企深化合作洽商會、在淮安舉行海峽兩岸數字經濟融合發展論壇、在常州舉行兩岸新能源產業對接會、在蘇州舉行新型工業化下的兩岸產業融合發展論壇，14日則在南京舉行兩岸青年企業家論壇。