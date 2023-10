臺北友你真好 守護失智心力量

臺北市截至8月底65歲以上人口計54萬1,226人,依衛生福利部調查推估,臺北市約有逾4萬位失智者。臺北市近年結合產業、政府、教育、非營利組織、交通及藝文等領域,共同營造讓失智者及家屬安心、安全、有尊嚴的失智友善生活圈,今年更由市長蔣萬安號召12行政區區長、456位里長共同支持「失智友善+1」行動。

今年國際失智症協會以「Never Too Early, Never Too Late-現在就是最佳時刻」為宣導主軸,強調無論我們身在何處,都應關注失智症議題,並積極採取預防失智症行動。市長蔣萬安表示,民眾常把失智症誤認為老化現象,其實失智症是大腦退化及病變,進而影響到認知功能,臺北市透過多元宣導邀請民眾一起關心失智症議題,用愛了解它、同理它,「忘記了沒關係,讓我們陪著你」為社區注入暖心能量!

臺北友你真好,跨域串聯「失智友善+1」

蔣市長強調,營造失智友善社區需要各方支持與通力合作,為持續擴展量能、深耕社區,並發掘社區潛在個案,今年號召區長、里長共同支持「失智友善+1」行動,藉由增能教育讓里長認識失智症和資源,並透過里長向下傳播形成社區互助的力量,成為失智者及家庭的最佳靠山。更於12行政區佈建特色失智友善社區,包含:南港區攜手四鐵共構南港車站建構友善交通環境;全國首創連結多元場域發展社會處方箋,增進失智者的社會參與,如:中正區「博物館處方箋」、大安區「園藝處方箋」、大同區「古蹟處方箋」等,也結合臺北市立聯合醫院編制「社會處方箋手札」提供失智症家庭使用。

守護失智心力量,首推「失智友善行星群」

臺北市透過「跨局處合作」、「里鄰支持響應」、「社區組織共好」與「醫事團體協力」招募1,198家跨領域單位成為失智友善組織,運用「看、問、留、撥」口訣主動關懷失智者並提供協助。今年更攜手53家社區發展協會、NGO團體組成「失智友善行星群」,將失智友善種子播種於社區夥伴關係,讓失智友善於社區中萌芽,包含招募失智友善組織、推廣民眾失智識能及預防方式,發揮「一傳十、十傳百」使失智者及其照顧者有社會參與的機會,實踐失智友善生活圈。

預防失智快行動,力行「趨吉、避凶」健康生活型態

同時是家醫科醫師的衛生局局長陳彥元提醒,市民朋友應及早認識失智症並留意失智症十大警訊徵兆,以掌握及時就醫診斷的時機,呼籲力行「趨吉、避凶」的健康生活型態,「趨吉」為多動腦、多運動、多社會互動、均衡飲食並維持健康體重;「避凶」為避免三高、抽菸、頭部外傷及憂鬱,以遠離失智症的發生。有關失智症資訊可至臺北市政府衛生局網站(https://health.gov.taipei)及臺北市失智症服務網(https://dementia.gov.taipei/)查詢。