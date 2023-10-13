美股回檔 台指期早盤修正

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台指期早盤12日拉回整理，指數雖一度下跌百點至16,740點，惟多方買盤進場意願仍高，盤中跌幅出現收斂走勢，目前暫報16,797點，下跌51點，成交口數約2.5萬口。

美國9月CPI略高於預期，導致市場對於聯準會再度升息的預期略有提升，根據CME FedWatch Tool，利率期貨隱含11月FOMC會議升息機率上升至15％、12月FOMC會議升息機率上升至35％。

聯準會波士頓分行總裁SusanCollins表示，最新的CPI數據顯示恢復物價穩定還需要一段時間，不能過早排除再度升息的可能性，但近期公債殖利率攀升降低聯準會短時間內採取行動的必要性。

第一金投顧分析，目前台股已占上所有均線，多頭行情持續延燒，短期利空較少，研判指數將有高概率攻上萬七。選股上，關注投信積極持續連買的相關個股，預期在政府新舊勞退資金700億元，以及後續專案挹注下，投信認養的相關類股，上漲攻勢應有機會延續。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨下跌34點，成交價8,522點；半導體30期貨上漲12點，指數來到4,450點；航運期貨下跌0.2點，成交價暫報135.05點；國外指數部分，東證期貨下跌16.5點，來到2,325點；美國道瓊期貨下跌216點，指數暫報33,839點；美國那斯達克100期貨下跌89點，成交價15,340點。