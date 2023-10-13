漢堡王10月優惠開跑 連三拉三誠意「10」足

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迎接2023年最後一季，漢堡王展現「10」足誠意，除了當月的華堡日活動外，也推出官網獨家限量「王的保溫瓶」加價購和安格斯系列套餐送漢堡活動，連續三周活動，值得漢堡控留意。

10月11日起，漢堡王官網預訂外帶，單筆滿299元，輸碼「BKBOT」，即可用250元加購漢堡王限量「王的保溫瓶」。華堡日也於10月14日至10月18日開跑，官網預訂指定華堡系列套餐輸入「LOVEBK」並選擇10月18日取餐，或10月18日於門市出示粉絲專頁貼文、Line推播，購買指定華堡系列套餐，都可享免費小華堡乙顆。延續火烤美味，漢堡王於10月20日起推出官網獨家優惠，於官網預購外帶或外送安格斯系列套餐，並指定於10月23日或10月24日取餐並輸碼「FREESH」，即贈Q彈海老堡乙顆。

漢堡王「王的保溫瓶」瓶身及內部分別選用304、316不鏽鋼材質，除具備良好保溫效果也經過SGS檢驗合格，耐熱溫度從0℃-100℃皆可使用，480ml更同時滿足攜帶方便與容量的需求。每筆訂單僅限加購乙個保溫瓶，數量有限，售完為止。

10月18日「華堡日」，只要於門市現場購買，並出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播；或在官網訂購輸入「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，一樣享免費小華堡乙顆。