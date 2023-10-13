《基金》能源基金伺機布局 聚焦這類中小型股

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【時報記者任珮云台北報導】10月初美國原油期貨價格跌落，沒想到上週末受到以色列、巴勒斯坦衝突的影響，油價又再度飆高。雖說又面臨回落，但是市場多認為油價恐會維持高點。施羅德投信認為，第三季因為供需失衡造成油價短期內飆漲，展望未來，面臨中東情勢緊張，以及供應國持續減產的影響下，預期仍會維持高檔。在投資上，建議投資人可留意新一波的投資契機，不妨以能源基金伺機布局，並且聚焦在價格仍被低估的中小型股，以此參與能源市場的另一波機會。

施羅德(環)環球能源基金產品經理林良軍分析，因為原油需求增加但供給持續減少，且美國和已開發國家的原油庫存持續處於近5年來的歷史低檔，預估全球能源供需緊繃情況仍將持續並支撐油價維持高檔。林良軍指出，隨著時序進入秋冬，取暖用油需求將增加，統計過去20年來的歷史數據，顯示每年第4季至隔年第2季，能源類股普遍漲多跌少，整體而言第4季為能源股每年多頭行情的起點，因此目前正是逢低布局能源基金的好機會，建議以短線爆發力強，中長期又能超越全球股市的中小型能源股作為投資首選。

今年以來，全球疫後解封讓經濟復甦成長，另外是觀光旅遊復甦同時大幅推升了對原油的消費需求。根據國際能源組織(International Energy Agency)的統計，今年6月全球原油的需求創下1.03億桶的歷史新高，且預期明年全球原油的需求仍將持續成長。

此外，石油輸出國組織與盟國(OPEC+)決議減產至12月也壓低原油的供給。例如沙烏地阿拉伯大幅減產原油從1200萬桶降至9百萬桶，而伊拉克、科威特、阿聯酋等國也將持續減少原油產量。此外，在國際減碳的趨勢下，能源公司紛紛致力於投資能源轉型，導致原本能源產業的支出都維持偏低的水準。在產能投資不足下，也因此預估原油未來新增供給會十分有限。

根據華爾街主要銀行分析，高盛10/2報告，能源股本益比僅10.2倍，不但大幅低於全球股市的16.2倍，且為11大產業之中價值面最便宜的，對於歐、美、亞洲的能源股均給予加碼評級，並預估2024年原油價格上看100美元；摩根大通銀行9/24報告認為原油供需已嚴重失衡正進入超級週期，將全球能源股的投資建議調升至加碼，並預估布蘭特油價2024年可能達110美元，2025年則上看120美元。