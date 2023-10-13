2024年仰德TPC獎金 加碼至佰萬美元

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仰德TPC錦標賽享譽國際，今年由泰國選手Poom Saksansin奪冠，賽事水準堪稱「史上最佳」，為提升選手經驗與技術，仰德集團董事長許育瑞今宣布，2024年仰德TPC錦標賽的總獎金將增加至100萬美元，加碼後，該賽事也成為台灣亞巡賽獎金總額最高的賽事之一。

仰德TPC錦標賽自2010年起，除因疫情曾停辦兩年外，至今已舉辦第12屆，其中，2019年的獎金總額50萬美元，2022年提高至70萬美元，今年再加碼至75萬美元，為達到高水準的高爾夫球賽事，替世界選手、台灣好手籌辦比賽，刺激良性競爭，增加大賽經驗，仰德集團董事長許育瑞今宣布，第三次增加獎金，獎金總額提高到100萬美元。

除提高獎金總額，吸引世界好手參賽，打造仰德TPC錦標賽為台灣亞巡賽的最高殿堂外，仰德集團董事長許育瑞也決定，將亞巡賽董事之位，傳承給對高爾夫球更有熱情的仰德集團副總暨仰德育樂公司總經理許家堯，將持續為各國好手籌備比賽，打造高品質的運動舞台，讓仰德TPC錦標賽，成為高爾夫球迷年度必看的精彩賽事。

亞巡賽專員兼行政總裁唐籌民（Cho Minn Thant）表示，我們要感謝仰德集團及其許董事長再次提高獎金，這是亞巡賽的關鍵賽事之一，近年來，不僅獎金持續增加，還看到主辦單位力求改善場地，今年的賽事是有史以來的最佳狀況，這也代表仰德TPC賽事相當重要，在產生冠軍與最終排名時，發揮決定性的作用。

亞巡賽專員兼行政總裁唐籌民（Cho Minn Thant）指出，台灣一直以來都是亞巡賽的大力支持者，透過仰德TPC錦標賽，可提升眾多優秀球員。今年賽事中，泰國選手Poom在林口高爾夫球場以三桿之差擊敗了想衛冕冠軍的澳洲選手Travis Smyth，他以低於標準桿6桿的66桿之出色成績結束，最終以低於標準桿24桿的成績，贏得他五年來的第一座亞巡賽冠軍，並獲得了13.5萬美元的獎金。

首屆仰德TPC是由泰國名將Thaworn Wiratchant奪冠。2013年，他再次勝出奪冠，至今他仍然是唯一一位，兩次將自己的名字刻在獎杯上的球員。本賽事擁有令人印象深刻的國際冠軍名單，其中泰國選手Prom Meesawat（2014年）和西班牙選手Carlos Pigem（2016年）的勝利，是在延長賽後脫穎而出奪冠的，而呂偉智（2011年）則是最引人注目的，他是唯一一位在亞巡賽的本賽事中獲勝的本地球員。印度選手Gaganjeet Bhullar在2012年的四桿優勝，仍然是本賽事歷史上最大的勝利差距。登上仰德TPC的榮譽榜的還有南非選手Shaun Norris（2015年）、印度選手Ajeetesh Sandhu（2017年）、美國選手John Catlin（2018年）和韓國選手Yikeun Chang（2019年）。