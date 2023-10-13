李鴻源稱「口罩國家隊從中賺取大額回扣」 經濟部強烈抗議

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經濟部產業發展署10月12日宣稱：李鴻源前部長日前於直播上表示，不是口罩國家隊就不能買賣口罩，參加國家隊廠商賺取大額回扣，與事實完全不符；2020年疫情初始時，跨部會動員、紡織所、不織布公會、工具機公會、機械公會等業者共同合作，不眠不休才能在短短一百多天內提高到一天2,000萬片口罩產能，滿足國內防疫需求，李鴻源前部長「無的放矢」批評，對參與的相關同仁非常不公平。

經濟部指出，在疫情嚴峻期間，為讓國人有充足平價的口罩，行政團隊從2020年1月24日起限制口罩出口，後續每日掌握口罩生產訊息，盤整國內廠商產能，也同時確保原料供應，在最短時間內，擴建92條生產線。當時許許多多的參與者，犧牲假日、不眠不休，才能在短時間內將國內口罩日產量從2020年1月底的188 萬片提升至5月底的2,000萬片，滿足第一線醫療院所與國內民眾需求。

經濟部表示，依照傳染病防治法第54條規定，當時全面向製造廠發出口罩徵用書徵用口罩。於徵用期間，廠商需上繳每日生產製造一般醫用口罩及外科手術口罩的全部數量，不得自行對外販售醫用口罩給第三人，當時的徵用價格與國際上缺貨漫天喊價的口罩價格行情相比，非常務實符合供需，統一徵用、統一調度、統一售價，國人對當時的情況仍有記憶，李前部長所謂賺取大額回扣，是非常錯誤的指控。

經濟部表示，當時在指揮中心統籌下，快速達到防疫目標，也感謝相關廠商同仁沒日沒夜三班趕工。不管是為了政治目的，還是為了個人聲量，都不應該講與事實不符的指控，讓參與同仁心寒，經濟部強烈抗議這樣的指控。