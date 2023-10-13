2023創博會10月12日盛大開幕 展現跨產業創新能量

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2023年「台灣創新技術博覽會（創博會）」由政府11部會聯合主辦、外貿協會及工研院共同執行，於10月12日起至14日在台北世貿1館盛大登場。來自國內外共23國發明人及機構，展示超過千項創新技術，從資通訊、AI技術，到食品、日用品，呈現跨產業創新技術，展期三天將帶給參觀者最豐富的觀展體驗。

根據國科會公布我國「110年全國科技動態調查」，全國研發經費及研發人力雙雙維持成長，其中研發經費高達新台幣8,206億元、成長14.2%，佔GDP比率也以3.8%創下歷年新高；瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第6名，「每千人研發人力」指標更是高居世界第1，可見我國充沛的創新研發能量已獲得全球肯定。本屆開幕典禮由經濟部王美花部長及行政院吳政忠政務委員出席致詞，並與其他主辦單位代表共同為展覽揭開序幕。

王部長表示台灣能夠立足全球，仰賴創新環境及人才培育，許多資源挹注在學校及財團法人，培養出能貢獻在產業界的研發實力。吳政委致詞時則提及台灣有非常多具競爭力的中小企業，在未來10至20年必定會扮演全世界產業創新的重要角色，政府也會持續攜手企業，持續打造「創博會」為創新科技交流重要平台。

今年創博會以近1,200個攤位創下歷屆最輝煌紀錄，正顯示了國內外企業及學研單位對創新發明的高度重視。其中由經濟部智慧財產局主辦、外貿協會執行的「發明競賽區」今年有近250家企業及學研機構參與，包括來自韓國、印尼及泰國等國組團參展，一同角逐「鉑金獎」榮耀。「創新領航館」緊隨半導體熱潮，集結瑞昱、群聯、力積電、群創等9家上中下游指標廠商，於專區內展示6大領域技術應用，展現台灣研發堅強實力；太空產業為我國6大核心戰略產業之一，「未來科技館」本屆特別增設太空科技專區，宣示「把台灣的國力打上太空」的決心。「永續發展館」以「淨零永續、韌性共榮」為主題，推動產業轉型、創新升級外，致力於發展因應氣候變遷的各項前瞻技術，減緩環境衝擊，成為守護家園最堅強的後盾。

展覽期間還有「5G資安協作共創論壇」、「半導體創新應用論壇」及「顛覆太空科技的破壞性創新技術」等與國際趨勢鏈結的論壇，以及多場研討會暨媒合商談會，透過展會平台提供發明人交流機會，激盪出更多顛覆以往的創新想法。

對創新發明有興趣的參觀者，於10月12日至14日前來見證「2023台灣創新技術博覽會」的精彩內容，於線上或現場填寫問卷，即可憑QR Code免費入場，更多展覽資訊請參考，官網資訊（https://www.inventaipei.com.tw）、臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tie.Taipei/）。